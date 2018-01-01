Певица My Ree рассказала о своем счастье

Сегодня, 20 марта, в Украине отмечают Международный день счастья. Оно в улыбках, мгновениях, оно внутри каждого из нас, оно рядом с нами. Кто-то мечтает о счастье, а у кого-то оно живет.

Молодая певица My Ree поделилась стильной фотосессией со своим любимцем — Лаки. Яркая и многогранная артистка неуловима: она любит скорость, особенно за рулем своего байка. Ее “Мальви“ пленили сердца людей, а ее сердце пленили любовь и счастье, которое приносит настоящий и верный друг певицы — Лаки.

С момента, как появился Лаки, в постели я не сплю одна. Лаки — это друг, который всегда рядом. Его можно обнять, когда тебе хорошо или, когда тяжело... Одним своим взглядом он меняет настроение на позитив! Это мое счастье и мое вдохновение!“ — говорит My Ree.

Лайка артистки очень необычная, с особенной родословной. Эта необыкновенная порода и настоящая гремучая смесь — очень редкое соединение лайки с волком!

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Лаки — это наш счастливчик. Это уже наша вторая лайка с волком в семье. Первая живет с моими родителями в Ужгороде. У Лаки интересное соотношение дикого животного и верного друга. От отца-волка он взял достаточно много, оскал у него, как у настоящего волка. А вот глаза умные, как у человека. Он всегда рядом, но его никогда не бывает много. Он чувствует настроение! Он очень компанейский“, — рассказала певица о своем друге.

В свободное время Рената (настоящее имя певицы - прим. ред.) старается всегда быть с Лаки, он настраивает на позитив и переключает от работы. Хотя, как оказалось, это очень творческий пес.

Впервые я встретила собаку, которая начала петь вместе со мной! Я даже не могла такого представить. Когда я пою, Лаки мне тихонько интонирует. Вначале подумала, что это случайно, а потом поняла, что он подпевает. Это так трогательно и интересно! Даже когда я слушаю новые демо от авторов, Лаки сразу голосом показывает, какая ему нравится, начинает подпевать! Конечно, у него, как у настоящей лайки, страсть к пению ночью. Иногда у нас получается отличный дуэт (Смеется.). Ведь песни лучше всего пишутся ночью и вдохновение сильнее. Интересно, как бы он себя вел на гастролях. Таких верных друзей еще нужно поискать. Если у вас есть собака — это воспитывает много хороших качеств в характере. Это ответственность и счастье одновременно, это настоящий друг навсегда!“ — комментирует My Ree.

Напомним, Кара Делевинь опубликовала пикантный снимок, который можно посмотреть по ссылке.