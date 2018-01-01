В Киеве снимается новый комедийный фильм "Встреча одноклассников"

"Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, которая снимается по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production.

Если вы заметите на улице небольшую, но гордую съемочную группу, которая бегает то за снегом, то от него – не сомневайтесь, перед вами именно они!

Мы очень рады, что запомнились зрителям по "Инфоголику", но на этом не собираемся останавливаться. Это будет совсем другой фильм – чуть схожая с "О чём говорят мужчины", чуть с "Мальчишником в Вегасе" история кризиса среднего возраста и принятия себя таким, какой ты есть. Съемки проходят в Киеве, области и в Черкассах и будут длиться где-то до мая, дальше нас ждёт постпродакшн и промо-кампания. Релиз предварительно планируем на февраль 2019 года", – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

"Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, которая снимается по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production. В основе сюжета – встреча одноклассников история троих школьных друзей (рок-музыканта, предпринимателя и архитектора), которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска.

Читай также: Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром

Многие считают, что раз судьба дала шанс не видеть никого из своих одноклассников сразу после выпускного – надо этим пользоваться. Но наши герои решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку в их жизни! В главных ролях фильма снимаются Валерий Харчишин, Андрей Бурым и Алексей Нагрудный.

Кастинг на "Встречу" длился более полугода. Самой сложной задачей было найти известного музыканта с актерским опытом и харизмой ловеласа. Варианты обсуждались разные – от Фоззи до Олега Винника. Кастинговали мы не только музыкантов, но и актеров. Но после первой же пробы Валеры Харчишина в одной из откровенных сцен, стало понятно: он – лучший в этом деле! Одновременно с этим пришла идея пригласить на одну из главных ролей известного юмориста, актёра Андрея Бурыма. Комедийный жанр для него – как вода для рыбы, благодаря чему поток импровизированного юмора хлынул в наш фильм. Роль третьего главного героя была предопределена. После удачной работы в "Инфоголике" с Алексеем Нагрудным у нас сложилось творческое взаимопонимание. Лёша обладает редким для современного актера умением добавлять реалистичности своему персонажу, сливаться с ним", – говорит режиссёр фильма Валентин Шпаков.

Напомним, Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье. Подробности по ссылке.