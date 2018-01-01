В Киеве снимается новый комедийный фильм "Встреча одноклассников"
Если вы заметите на улице небольшую, но гордую съемочную группу, которая бегает то за снегом, то от него – не сомневайтесь, перед вами именно они!
Мы очень рады, что запомнились зрителям по "Инфоголику", но на этом не собираемся останавливаться. Это будет совсем другой фильм – чуть схожая с "О чём говорят мужчины", чуть с "Мальчишником в Вегасе" история кризиса среднего возраста и принятия себя таким, какой ты есть. Съемки проходят в Киеве, области и в Черкассах и будут длиться где-то до мая, дальше нас ждёт постпродакшн и промо-кампания. Релиз предварительно планируем на февраль 2019 года", – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.
"Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, которая снимается по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production. В основе сюжета – встреча одноклассников история троих школьных друзей (рок-музыканта, предпринимателя и архитектора), которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска.
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Многие считают, что раз судьба дала шанс не видеть никого из своих одноклассников сразу после выпускного – надо этим пользоваться. Но наши герои решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку в их жизни! В главных ролях фильма снимаются Валерий Харчишин, Андрей Бурым и Алексей Нагрудный.
Кастинг на "Встречу" длился более полугода. Самой сложной задачей было найти известного музыканта с актерским опытом и харизмой ловеласа. Варианты обсуждались разные – от Фоззи до Олега Винника. Кастинговали мы не только музыкантов, но и актеров. Но после первой же пробы Валеры Харчишина в одной из откровенных сцен, стало понятно: он – лучший в этом деле! Одновременно с этим пришла идея пригласить на одну из главных ролей известного юмориста, актёра Андрея Бурыма. Комедийный жанр для него – как вода для рыбы, благодаря чему поток импровизированного юмора хлынул в наш фильм. Роль третьего главного героя была предопределена. После удачной работы в "Инфоголике" с Алексеем Нагрудным у нас сложилось творческое взаимопонимание. Лёша обладает редким для современного актера умением добавлять реалистичности своему персонажу, сливаться с ним", – говорит режиссёр фильма Валентин Шпаков.
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