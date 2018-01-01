«Топ-модель по-украински»: стартовали съемки второго сезона проекта

Алла Костромичева начала поиск «модели нового поколения».

Длинный подиум. В конце его – стол. За ним – эксперты: Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева. Перед ними – большой монитор. А вокруг – огромные светящиеся схемы. Павильон, где проходил телекастинг реалити «Топ-модель по-украински», больше напоминал космический корабль. Или кадр из фильма «Матрица». Конечно, такие декорации создали неспроста.

– В этом году мы ищем модель нового поколения, – объясняет руководитель проекта Алена Звирык. – Мир очень быстро развивается – современные технологии, соцсети, скорость обмена информацией. Наши эксперты подумали и решили, что моделинг должен развиваться с такой же скоростью. Сейчас модель – это не просто красивый высокий манекен. Это трендсеттер, лидер мнений, пример для подражания. И именно таких мы хотим воспитать.

Во время предкастингов команда модельного реалити искала ребят не только с крутыми параметрами, но и с потенциалом «модели нового поколения». А затем за дело взялась Алла Костромичева. Ведущая лично изучала видеовизитки и страницы претендентов в соцсетях. Вместе с экспертами на телекастинге она сопоставляла интернет-образы участников с реальной картинкой. Самые перспективные ребята попали в 30-ку лучших.

Эксперты заговорили на украинском:

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Это одно из главных нововведений сезона. Все эксперты во главе с Аллой Костромичевой заговорили на украинском. Да что там эксперты – вся русскоязычная часть команды перешла на украинский.

– Честно скажу – это было непростое решение, – говорит Алла Костромичева. – Я родилась и выросла в Крыму, училась в русскоязычной школе и университете. А теперь много лет живу в Америке. Поэтому украинский стал для меня вызовом. Но ведь не зря же наш проект называется «Топ-модель по-украински». Нужно соответствовать (улыбается). Так что в этом году я устроила испытание не только нашим участникам, а и себе.

Свой украинский Алла совершенствует с помощью педагогов, экспертов и команды проекта. Она очень переживает, что зрители негативно воспримут ее решение перейти на родной язык. Мол, не умеешь – не пытайся.

– У меня «синдром отличницы», всегда стремлюсь к идеалу, – говорит Костромичева. – Я много работала, чтобы стать хорошей ведущей. И буду работать еще больше, чтобы стать хорошей украиноязычной ведущей.

Что делала на кастинге Вика Рогальчук?

В соцсетях Нового канала вы наверняка видели фото Вики Рогальчук и Макса Сосновского на кастинге «Топ-модели по-украински». А теперь представьте себе глаза претендентов на участие в сезоне, когда они встретили в «накопителе» (павильоне, где участники кастинга ждут своей очереди выйти к экспертам) Вику и Физрука. В их глазах был ужас.

– Господи, неужели они тоже будут участвовать? – недоумевали ребята. – Да-да, я вернулась за первым местом, за победой! – подливала масла в огонь Вика Рогальчук.

На самом деле Вика и Физрук – приглашенные блогеры кастинга. Они снимали альтернативное видео – все, что происходило в комнате ожидания кастинга. Позже зрители увидят эти записи.

– Возвращаться было очень волнительно, – говорит Вика. – Я завидую этим ребятам. У них все только начинается. А первые недели на проекте – когда вы знакомитесь между собой, с экспертами – они самые крутые. Честно. Я бы с удовольствием вернулась сюда снова, чтобы пережить все еще раз.

Пока Вика ностальгировала, Физрук сердился – в накопителе он встретил... еще одного физрука! А Физрук, как известно, должен быть только один.

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– Сложно не сравнивать новых участников кастинга с нами, – говорит Макс. – Мы ко всем присматриваемся, ищем похожих на себя. Вон парень с волосами, как у Свята, а вон космическая девочка, чем-то напоминающая Лену. Но физрука этого я выведу на чистую воду!

Кстати, и Вика, и Макс убеждены – в этом году участникам кастинга живется легче, чем им в предыдущем сезоне.

– У нас в этом павильоне было полнаселения Фастова – 300 сумок, тысяча голов, – сокрушался Физрук. – У них же все лайтово: есть диваны, на которые можно прилечь. Нет чемоданов и бутербродов. А главное – в «комнату ожидания» не пустили мам и друзей, которые пришли поддержать своих. Реально дышится легче!

Новый имидж Сергея Никитюка:

Обычно как: посмотришь на стол экспертов и сразу останавливаешь взгляд на Алле Костромичевой или Соне Плакидюк. Но не в этот раз. Во время съемок телекастинга все взгляды приковал к себе модельный скаут Сергей Никитюк. Точнее – его борода. Да-да, самый постоянный эксперт проекта сменил имидж.

– Я много лет хотел отрастить бороду, но все не выдерживал. Дело в том, что первые дней пять кожа на подбородке ужасно чешется, и переждать этот момент, не сбрить все к чертям довольно сложно, – с улыбкой рассказал эксперт. – Наконец-то я выдержал это испытание!

Не пропустите старт второго сезона «Топ-модели по-украински» осенью на Новом канале! А мы обещаем держать вас в курсе всех самых последних и самых интересных новостей.