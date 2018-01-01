Новое имя в украинской музыке: THE MAUNT

Стильный, осмысленный модерн-рок – вышел новый мини-альбом THE MAUNT.

В процессе работы над новым релизом мы, наконец, нашли свою идентичность. Прежде всего, собственное узнаваемое звучание. Оно в балансе гитарного и электронного саунда», - признается фронтмен украинской группы THE MAUNT Алекс Форст. Новый мини-альбом Escape - многослойная, кинематографичная музыка с множеством смыслов и скрытых посланий. Пять песен о важном: ожидания, иллюзии, страхи, сомнения, мечты.

Escape – стильный, сдержанный, выверенный модерн-рок. THE MAUNT обрушиваются на слушателя мощными риффами, не боятся размаха и тени великих классиков. Losing Control разрешается патетическим арт-роком с отголосками Pink Floyd, в то время как динамичные, агрессивные Running и Otherside не затерялись бы на любом из знаковых альтернативных альбомов 90х.

Читай также: Беременная Светлана Лобода поделилась секретами красоты

Алекс Форст не скрывает основных источников своего вдохновения. Фундаментальный influence для THE MAUNT– творчество группы Nine Inch Nails. «Мы играем альтернативную музыку с уклоном в индастриал-рок». Первая отсылка скрыта уже здесь. С лидером NIN Трентом Резнором Алекса роднит многое. Заметно преуспевший в сочинении музыки для кино, Резнор удивительным образом совмещает в себе животную страсть рок-звезды и скрупулезный подход в создании электронной музыки.

Творческий поиск THE MAUNT– в той же плоскости. Участники группы Алекс Форст и Александр Писарчук говорят о балансе электронного и гитарного звука не случайно. Их сайд-проект Transcript известен благодаря смелым, необычным саундтрекам к фэшн-показам украинских дизайнеров – атмосферное звучание на стыке эмбиента, техно и синт-вейва.

В Escape мы сознательно решил заимствовать многие подходы и элементы из Transcript. Дали проявиться этому проекту в музыке THE MAUNT».

Новый мини-альбом THE MAUNT не лишен хитового потенциала. Наряду с тремя композициями на английском языке, группа представила и две украинских песни – «Дим» и «Сни».

«Дим» - о тех моментах в жизни человека, когда кажется, будто все обстоятельства против тебя. Такое бывает, но важно помнить, что выход есть всегда. «Сни», в свою очередь, продолжает тему, затронутую в песне Running. Мы часто заменяем реальный мир вымышленным и попадаем в замкнутый круг, из которого хотели бы выбраться, чтобы достичь в жизни большего, но теперь предпочитаем реальным действиям мечты», - рассказывает Алекс Форст.

Работа над новым мини-альбомом велась с марта 2017 года. Большая часть материала была записана в киевской студии pm_sound. Альбом уже доступен для прослушивания и продажи во всех стримингах и цифровых магазинах.

Напомним, что MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.