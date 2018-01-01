BRO BORISENKO BROTHERS добавили в творчество сексуальности

Во время записи новой песни третья участница группы BRO BORISENKO BROTHERS развлекала артистов тверком. Группа BRO запечатлела студийную работу в концептуальной черно-белой фотосессии.

“Такими нас ещё не видели. Но мы хотели показать, что группа не просто играет в игрушки, а занимается серьёзной работой. И хотя мы яркие и дерзкие снаружи, но все равно мыслящие внутри“, — рассказывает Sasha Bro.

“Для многих остается неизвестным, как выглядит рабочий процесс на студии, а ведь он не менее привлекательный, чем сам результат», — считает Vova Bro.

По мнению артистов, ч/б фотосессия более глубокая, стильная и лучше иллюстрирует внутренний мир. Работу братьев на студии засняла фотограф Петра Рубар. Сама фотограф признается, что ей было очень легко работать с BRO, и время пролетело незаметно.

“Парни очень легкие в общении и буквально заряжают позитивом, а ещё и очень вдохновляют“, — говорит Петра.

По словам артистов, музыка для них — жизнь. И даже свой быт они пытаются организовать творчески. Главный секрет успеха — черпать вдохновение во всем.

“Мне иногда нравится записываться в студии без футболки. Кто-то пишется в бандане или домашних тапочках. А ещё нас вдохновляют танцы Малины, поэтому она и на студии вместе с нами, хоть и не поёт. Чтобы передать честные эмоции во время записи очень важно чувствовать себя максимально раскрепощенным. И потом песня обязательно зазвучит саундтреками в чьей-то жизни. Ведь когда слушаешь трек, то зачастую представляешь себя на месте того, кто или о ком, собственно, поется“, — считают BRO.

Ради честных эмоций артисты готовы и на провокации, и на откровенные танцы, вот только единственное, на что никогда не решатся артисты, — это поцеловать мужчину.

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