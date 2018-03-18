В воскресенье, 18 марта, зрители увидят первый выпуск "вокальных боев" проекта Голос країни 8, в рамках которого тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене.

Зианджа рассказала, кому посвятит свое выступление в шоу "Голос країни 8" пресс-служба "1+1"

Победителем из "баттла" выйдет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Подопечные Потапа девушка-трансгендер Зианджа и Алексей Баклан, который на "слепых прослушиваниях" своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров, сойдутся в "вокальном бое".

Интересно, что Алексей не сразу понял, что Зианджа в прошлом была Борисом Апрелем. Свою конкурентку он считает очень женственной и привлекательной. В свою очередь, Зианджа призналась, с какой целью пришла на Голос країни.

Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", - откровенно сказала вокалистка.

Напомним, что певица Lilu презентовала яркий клип на песню "Коли є ти". Посмотреть его можно по ссылке.