Владимир Зеленский похвастался своей физической подготовкой

Известный украинский актер Владимир Зеленский в последнее время начал активно заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму.

Так, на личной страничке в соцсети Зеленский опубликовал видео с очередной тренировки, на котором он отжимается от пола с гантелями.

Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу. Спасибо нашим зрителям и звездным гостям. Сняли крутые выпуски", - подписал ролик Зеленский.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 15 Мар 2018 в 1:52 PDT

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