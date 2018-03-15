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Владимир Зеленский похвастался своей физической подготовкой

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Известный украинский актер Владимир Зеленский в последнее время начал активно заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму.
Владимир Зеленский похвастался своей физической подготовкой
Владимир Зеленский похвастался своей физической подготовкой
instagram.com/zelensky

Так, на личной страничке в соцсети Зеленский опубликовал видео с очередной тренировки, на котором он отжимается от пола с гантелями.

Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу. Спасибо нашим зрителям и звездным гостям. Сняли крутые выпуски", - подписал ролик Зеленский.

Напомним, что Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.03.2018, 10:25
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гость
VOT Obrozez uspe6nogo ukrainza molodez,
politiki berite primer.
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