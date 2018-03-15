Владимир Зеленский похвастался своей физической подготовкой
Известный украинский актер Владимир Зеленский в последнее время начал активно заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму.
Так, на личной страничке в соцсети Зеленский опубликовал видео с очередной тренировки, на котором он отжимается от пола с гантелями.
Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу. Спасибо нашим зрителям и звездным гостям. Сняли крутые выпуски", - подписал ролик Зеленский.
Напомним, что Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье.
Полная версия правил
politiki berite primer.