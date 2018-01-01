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"Позвоните маме!": 5 полезных советов от Леси Никитюк

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«Во сколько вы просыпаетесь, friends?» Таким вопросом ведущая заинтриговала своих фолловеров в Instagram.
"Позвоните маме!": 5 полезных советов от Леси Никитюк
"Позвоните маме!": 5 полезных советов от Леси Никитюк
пресс-служба Нового канала

Сама же капитан женской команды шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк знает, как начинать день правильно. Ее энергией можно освещать мегаполисы. Очаровательная блондинка успевает все: снимается в шоу Нового канала, позирует на фотосессиях, занимается спортом. Мы узнали у Леди Ле, как провести утро, чтобы бодрости хватило на весь день.

  • Начинайте утро со стакана воды

Каждое утро я пью два стакана теплой воды с несколькими каплями лимонного сока. Это ускоряет метаболизм и помогает организму нормально функционировать в течение дня. За день выпиваю примерно два литра. Обожаю пить воду. Когда люди говорят, что невозможно пить так много, я отвечаю – это дело привычки. Однажды приучив себя, получите пользу на всю жизнь.

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  • Очищайте организм с помощью клетчатки

Чтобы выводить из организма токсины и шлаки, пару недель в месяц я каждое утро употребляю столовую ложку клетчатки семян льна. Она адсорбирует все вредные вещества.

  • Попробуйте тренироваться утром

Всегда утром я делаю зарядку, если есть время – иду на тренировку или в бассейн. Это очень круто перезагружает мысли. Если спорт в начале дня не для вас, попробуйте медитацию. Недавно мне посоветовала эту практику Настя Беднякова. Скоро ждите рассказ об этом опыте в моем Instagram.

  • Позвоните маме

Здесь без комментариев.

  • Съешьте суперуглеводный завтрак

Утром я позволяю себе все, что опасно есть вечером. Это, кстати, еще и рецепт стройности – в начале дня углеводы не откладываются на талии.

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Теги: леся никитюк, Новый канал, Хто зверху
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