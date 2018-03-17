«Від пацанки до панянки»: после проекта у Кати «Ботана» появился парень

Пацанка во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни.

На реалити «Від пацанки до панянки» Катя Дремова пришла за женственностью. Она хотела найти свой стиль и научиться ухаживать за собой. Эти изменения были нужны пацанке, чтобы найти парня. Который, кстати, таки появился у нее после проекта!

– Он как Лорд Волдеморт, его имя нельзя называть, – пошутила фанатка «Гарри Поттера» Катя Дремова. – Я не верю в приметы, но и сглазить не хочу. Мы были знакомы задолго до проекта. И никаких отношений у нас не было, встречаться начали после моего возвращения. А сейчас вообще перешли на следующий уровень – стали жить вместе.

Бойфренд обрадовался, когда Катя вернулась. Но согласился: хоть и недолгое, но обучение в Школе панянок пошло ей на пользу. Пацанка уже почти не играет в видеоигры, начала делать макияж и время от времени надевать платья.

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– Если бы на проекте меня спросили, пошло ли обучение на пользу, я ответила бы: нет. А сейчас думаю, что нужно было больше стараться. Потому что моя жизнь после проекта однозначно улучшилась, – призналась девушка.

Катя работает и параллельно учится. Также продолжает заниматься саморазвитием. После проекта, призналась, решилась на тату. Набила на руке патронуса (магическая сущность в «Гарри Поттере» – прим. ред.), как у Северуса Снейпа (персонаж в «Гарри Поттере» – прим. ред.). Татуировка, рассказала пацанка, символизирует вечную любовь.

А кто покинет Школу панянок после Кати «Ботана»? Узнаем уже в среду, 21 марта, в 19:00. Не пропустите «Від пацанки до панянки» на Новом канале!