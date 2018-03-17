Павел Костицын: "Некоторые экстрасенсы пытались меня соблазнить, чтобы попасть в финал"

Сегодня в 21:30 в шоу «Вечер с Натальей Гариповой» на телеканале СТБ придет человек, который знает о сверхъестественном все – ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын.

Павел уже 22 года на украинском телевидении. Он не любит рассказывать о личной жизни, но в шоу Натальи Гариповой придет женщина из прошлого, которая раскроет много секретов о телеведущем.

Да, я соблазняла Павла и даже хотела выйти за него замуж», - поделилась известная блондинка. «Это правда», - только улыбнулся Павел.

Кроме того, ведущий открыл секрет, что и некоторые экстрасенсы пытались его соблазнить, чтобы попасть в финал. Поддался ли он на магические чары людей со сверхспособностями и кто эта блондинка из прошлого, смотрите уже сегодня в 21.30 на телеканале СТБ в вечернем юмористическом шоу «Вечер с Натальей Гариповой.



Напомним, что Надя Дорофеева исполнила мечту юной поклонницы.