Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Павел Костицын: "Некоторые экстрасенсы пытались меня соблазнить, чтобы попасть в финал"

Комментариев: 1
Сегодня в 21:30 в шоу «Вечер с Натальей Гариповой» на телеканале СТБ придет человек, который знает о сверхъестественном все – ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын.
Павел Костицын: "Некоторые экстрасенсы пытались меня соблазнить, чтобы попасть в финал"
Павел Костицын: "Некоторые экстрасенсы пытались меня соблазнить, чтобы попасть в финал"
пресс-служба

Павел уже 22 года на украинском телевидении. Он не любит рассказывать о личной жизни, но в шоу Натальи Гариповой придет женщина из прошлого, которая раскроет много секретов о телеведущем.

Да, я соблазняла Павла и даже хотела выйти за него замуж», - поделилась известная блондинка. «Это правда», - только улыбнулся Павел.

Кроме того, ведущий открыл секрет, что и некоторые экстрасенсы пытались его соблазнить, чтобы попасть в финал. Поддался ли он на магические чары людей со сверхспособностями и кто эта блондинка из прошлого, смотрите уже сегодня в 21.30 на телеканале СТБ в вечернем юмористическом шоу «Вечер с Натальей Гариповой. 

Напомним, что Надя Дорофеева исполнила мечту юной поклонницы.

Поделись:
Теги: Павел Костицын, наталья гарипова, СТБ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.03.2018, 17:11
Оценка:  0
гость
Этож каким нужно быть лохом что бы смотреть и верить в эту байду
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь