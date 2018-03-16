"Битва экстрасенсов": интригующие подробности 2 выпуска

Соведущей шоу "Битва экстрасенсов" стала Ольга Сумская.

18 марта в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск мистического проекта “Битва экстрасенсов“. Телезрители узнают имена 12 лучших ясновидящих, которые продолжат борьбу за победу в реалити. Соведущей Павла Костицына станет актриса Ольга Сумская.

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Попробовать свои силы на проекте пришли представители самых разных мистических школ: от медиумов, шаманов и гадалок до колдунов, астрологов, жрецов африканской и графической магий.

В первом выпуске экстрасенсы справились с непростыми заданиями – определили человека за “Ширмой“, нашли живую энергию и разгадали самые потаенные секреты Мистера Х. В этом году свою душу перед ясновидящими оголила украинская ведущая Ольга Фреймут.

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Уже в начале второго выпуска телезрители узнают имена сильнейших ясновидящих страны. Из 150 участников только 12 получат шанс продолжать битву. Не пропустите!

Во втором выпуске экстрасенсы пройдут испытание толпой и высотой в… торговом центре! Их подвесят с помощью специальных креплений над котлом! Все желающие посетители смогут задать ясновидящим 5 вопросов. Первая ошибка приблизит их к адскому котлу, а вторая – окунет полностью.

"Битва экстрасенсов" 2 выпуск пресс-служба

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Второе испытание будет не менее интересным и сложным. Экстрасенсам предстоит выяснить, почему на фотографии молодой жизнерадостной девушки Татьяны появился череп! А во снах к героине приходит некая таинственная фигура, после чего девушка оказывается на волоске от собственной гибели или в ее жизни случается какая-то неприятность.

"Битва экстрасенсов" 2 выпуск пресс-служба

Татьяна задается вопросом:

Очень хотелось бы понять, что происходит. Это случайность или какое-то знамение для меня?

В ходе расследования один из экстрасенсов исчезнет, а остальные – не смогут продолжить работу без него. Ведь только этому ясновидящему приходило знамение о том, как спасать несчастную девушку.

"Битва экстрасенсов" 2 выпуск пресс-служба

Кто из 12-ки экстрасенсов все-таки сможет докопаться до истины и выяснить, какая сила преследует Татьяну, а также – куда исчез участник реалити – узнайте уже в это воскресенье, 18 марта, в 19.00 на СТБ.

Напомним, 16 марта, в пятницу, выходит очередной выпуск 8 сезона шоу “Холостяк“. Где смотреть новый выпуск - узнайте по ссылке.