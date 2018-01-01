Другой человек: Слава Каминская стала блондинкой
Рыженькая участница группы НАНГЕЛЫ изменила цвет волос.
Все знают украинскую певицу Славу Каминскую как «рыженькую из НЕАНГЕЛОВ». Но на днях ситуация изменилась: Слава Каминская стала блондинкой.
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На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует с обновленными цветом волос и прической:
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Отметим, Слава считает, что теперь стала похожа на свою маму:
Я стала похожа на свою маму :)
Поклонникам понравились внешние изменения артистки, и они оставляют лестные комментарии под фото.
Напомним, Оля Полякова рассказала о личной потере. Подробности узнайте по ссылке.
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