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Другой человек: Слава Каминская стала блондинкой

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Рыженькая участница группы НАНГЕЛЫ изменила цвет волос.
Слава Каминская стала блондинкой
Слава Каминская стала блондинкой
instagram.com/slava_kaminska

Все знают украинскую певицу Славу Каминскую как «рыженькую из НЕАНГЕЛОВ». Но на днях ситуация изменилась: Слава Каминская стала блондинкой.

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На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует с обновленными цветом волос и прической:

Слава Каминская стала блондинкой
Слава Каминская стала блондинкой
instagram.com/slava_kaminska

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Отметим, Слава считает, что теперь стала похожа на свою маму:

Я стала похожа на свою маму :)

Мама Славы Каминской
Мама Славы Каминской
instagram.com/tomatoma07

Поклонникам понравились внешние изменения артистки, и они оставляют лестные комментарии под фото.

Напомним, Оля Полякова рассказала о личной потере. Подробности узнайте по ссылке.

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