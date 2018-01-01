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Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото

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Певица Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимками с поклонниками.
Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
instagram.com/da_astafieva

Недавно украинская певица Даша Астафьева показала, как сейчас выглядит ее фигура, и честно назвала свой вес, сообщив, что начинает борьбу с лишними килограммами.

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А на днях Астафьева снялась в эротичной фотосессии и поделилась откровенными снимками с поклонниками на своей странице в Instagram:

Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
instagram.com/da_astafieva

Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
instagram.com/da_astafieva

Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
Больше эротики: Даша Астафьева опубликовала откровенное фото
instagram.com/da_astafieva

Отметим, по фото видно, что Даша Астафьева пребывает в отличной форме, и поклонники считают, что худеть ей не надо.

Напомним, появилась информация о второй беременности Ксении Собчак. Подробности можно узнать по ссылке.

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