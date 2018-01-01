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Беременная Светлана Лобода поделилась секретами красоты

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Светлана Лобода рассказала о своих секретах, которые помогают всегда быть привлекательной​.
Светлана Лобода поделилась секретами красоты (фото и видео)
Светлана Лобода поделилась секретами красоты (фото и видео)
пресс-служба YULAINFO

Недавно Светлана Лобода на сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, где LOBODA получила премию «Певица года» из рук легендарного Эроса Рамазотти, а альбом «H2LO» стал лучшим в номинации «Альбом года», артистка подтвердила своё интересное положение. 
Сегодня "КП в Украине" Светлана Лобода рассказала, реально ли совмещать личную жизнь с бесконечным гастрольным графиком, и что думает о разговорах про ее "интересное положение".

Как же держать себя в форме на седьмом месяце?

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Интересно, что еще семь лет назад, когда Светлана была беременна в первый раз, она тоже долго скрывала этот факт от посторонних. И призналась публике на поздних сроках. Тогда она тоже не собиралась прекращать концертную деятельность. Почти. Всего на пару месяцев.

Мы спросили у Светланы, а чем отличается ее беременность в 35 лет от первой, в 28. Ведь Светлана в отличной форме несмотря на постоянные нагрузки, сьемки, концерты. 

Как же ей удается поддерживать прекрасную физическую форму даже на таком позднем сроке беременности?

Светана ответила:

Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме.Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме. 

Сейчас многие обсуждают её поездку в Америку, чтобы там скрыть беременность, родить... 

Если верить их мнению, то в положении я нахожусь уже пятый год. Люблю, когда обо мне много говорят. Как однажды сказала Алла Борисовна Пугачева: "Чем больше говорят, тем больше ваша популярность". 

Отметим, что Светлана недавно презентовала свой новый клип, видео со съёмок которого мы предлагаем посмотреть вам:

Напомним также, что СМИ заявляют о второй беременности Ксении Собчак. Все подробности по ссылке.

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Теги: Светлана Лобода, Лобода, Лобода беременна, советы, фото, видео
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