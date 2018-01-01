Александр Порядинский выпустил первый музыкальный фильм

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Свой первый киевский перформанс Александр Порядинский запечатлел в музыкальный фильм – теперь почитатели качественного вокала смогут лично оценить мощное выступление исполнителя.

Порядинский говорит:

Рад представить Украине, своим друзьям, коллегам, фан-поддержке результат своей работы в студии, на сцене, в музыкальном учреждении. Благодарен за возможность – петь для вас ту музыку, которую чувствую, которая несет смысловую нагрузку и остается в сердце. Мой концерт доступен в YouTube, буду счастлив увидеть ваши комментарии!