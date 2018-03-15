Ксения Собчак беременна вторым ребенком?

В СМИ появились слухи, что Ксения Собчак беременна во второй раз.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз. Однако тогда пресс-секретарь Собчак опровергла эту информацию.

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Поводом для новой волны слухов о беременности Собчак стало ее поведение на недавней пресс-конференции. В один момент Ксения внезапно и совершенно беспричинно расплакалась.

Правдивы ли слухи, пока неизвестно. Однако долго скрывать беременность Собчак вряд ли сможет, ведь всегда все тайное становится явным.