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Ольга Фреймут неожиданно отреагировала на критику в свой адрес

Комментариев: 2
Ведущая Ольга Фреймут показала, кто критикует её в социальных сетях.
Ольга Фреймут дала отпор критикам (фото)
Ольга Фреймут дала отпор критикам (фото)
instagram.com/freimutolia

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Многие знаменитости, включая Ольгу Фреймут, слышат в свой адрес много критики. Ольга Фреймут иногда отвечает на негодования пользователей Сети относительно ее внешности. Последний раз это было после ее третьих родов, где все говорили, что артистка очень похудела.

В этот раз обсуждалась фотография Ольги Фреймут. По мнению некоторых подписчиков Оли, на фото она выглядит плохо.

Фреймут решила не только ответить на критику, но и показать тех, кто ее критикует:

Девочки, после вчерашнего фото, которое вас расстроило, решила прислушаться: выспалась и съела бутерброды на ночь. Я обнимаю каждую, кто ценит во мне человека, который имеет право на усталость, морщинку у глаза. А тех барышень, которые радикально высказались в мою сторону, хочу показать у себя на страничке. Они говорят, что я очень старая и страшная. Предлагаю тогда любоваться их личиками.

Напомним, что Санта Димопулос соблазнила подписчиков новым образом. Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась подписчикам новым образом. Подробности по ссылке.

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Теги: Оля Фреймут, Ольга Фреймут, фото, пост, инстаграм, критика
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  15.03.2018, 15:31
Оценка:  0
pусский
Увлажню её пиздeнь, посрав туда жидким калом, бля! Гы-гы-гы! Я пёрнул!
гость  (аноним)  15.03.2018, 15:14
Оценка:  0
гость
хАрошь )
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