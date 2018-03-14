Ольга Фреймут неожиданно отреагировала на критику в свой адрес

Ведущая Ольга Фреймут показала, кто критикует её в социальных сетях.

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Многие знаменитости, включая Ольгу Фреймут, слышат в свой адрес много критики. Ольга Фреймут иногда отвечает на негодования пользователей Сети относительно ее внешности. Последний раз это было после ее третьих родов, где все говорили, что артистка очень похудела.

В этот раз обсуждалась фотография Ольги Фреймут. По мнению некоторых подписчиков Оли, на фото она выглядит плохо.

Фреймут решила не только ответить на критику, но и показать тех, кто ее критикует:

Девочки, после вчерашнего фото, которое вас расстроило, решила прислушаться: выспалась и съела бутерброды на ночь. Я обнимаю каждую, кто ценит во мне человека, который имеет право на усталость, морщинку у глаза. А тех барышень, которые радикально высказались в мою сторону, хочу показать у себя на страничке. Они говорят, что я очень старая и страшная. Предлагаю тогда любоваться их личиками.

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