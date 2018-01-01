Пэрис Хилтон умилила поклонников серией архивных снимков

Пэрис Хилтон опубликовала семейные фото многолетней давности.

Многие знаменитости поздравляют близких людей с днем рождения и другими праздниками в Instagram. К примеру, в честь Дня матери, который на днях отмечали в США, Дэвид Бекхэм опубликовал трогательное фото с супругой и детьми.

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Пэрис Хилтон не стала исключением и поздравила свою маму с днем рождения в соцсети. В честь праздника голливудская дива поделилась серией архивных семейных фото и добавила трогательную подпись:

С днем рождения, мама! Ты такая невероятная. Я очень люблю и ровняюсь на тебя! Спасибо, что всегда рядом. Ты лучшая!

Отметим, подписчики Instagram-странички Пэрис Хилтон в восторге от снимков и засыпали ее лестными комментариями.

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