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Пэрис Хилтон умилила поклонников серией архивных снимков

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Пэрис Хилтон опубликовала семейные фото многолетней давности.
Архивные семейные фото Пэрис Хилтон
Архивные семейные фото Пэрис Хилтон
instagram.com/parishilton

Многие знаменитости поздравляют близких людей с днем рождения и другими праздниками в Instagram. К примеру, в честь Дня матери, который на днях отмечали в США, Дэвид Бекхэм опубликовал трогательное фото с супругой и детьми.

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Пэрис Хилтон не стала исключением и поздравила свою маму с днем рождения в соцсети. В честь праздника голливудская дива поделилась серией архивных семейных фото и добавила трогательную подпись:

С днем рождения, мама! Ты такая невероятная. Я очень люблю и ровняюсь на тебя! Спасибо, что всегда рядом. Ты лучшая!

Отметим, подписчики Instagram-странички Пэрис Хилтон в восторге от снимков и засыпали ее лестными комментариями.

Напомним, видео эпатажной представительницы Израиля на Евровидении 2018 взорвало Сеть. Смотрите по ссылке.

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Теги: Пэрис Хилтон, семейное фото звезд, личное, архивное фото
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Источник: ivona bigmir)net

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