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Олег Винник получил музыкальнкую награду

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Певцу Олегу Винник присудили новое звание.
Олег Винник получил музыкальнкую награду
Олег Винник получил музыкальнкую награду
пресс-служба Secret Service

Артиста наградили престижным орденом «M1 Music Awards. 4 сезона».

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К многочисленным регалиям феномена украинской сцены Олега Винника добавилась еще одна. Исполнитель стал обладателем звания «Певец зимы» по версии первого музыкального телеканала Украины.

В 2018-м М1 вышел за рамки награждений один раз в год и решил отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами. В своей номинации Винник обошел Monatik и Макса Барских.

Напомним также, что такую же награду получила Оля Полякова, став певицей зимы. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Олег Винник, украинский певец, музыкальная премия
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Источник: ivona bigmir)net

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