«САМА»: новая откровенная история нашумевшей группы KAZKA
Найти ответы на все вопросы одновременно — невозможно. Да и не нужно искать, потому что никто не знает, сделает ли это познание тебя счастливой.
«САМА» — это откровенная история из личного интимного дневника.
История о каждом, кто познал силу любви и окунулся в одиночество в мире, переполненном людьми.
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Но, даже если ты осталась одна, закрой глаза и танцуй. Танцуй так, будто никто не смотрит. Танцуй, мой бог!
Сингл, наполненный риторическими вопросами и окутанный в современный саунд с ненавязчивым электро-фолком, найдет отклик в каждой душе.
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Окунуться в магию KAZKA киевляне смогут уже 4 апреля в клубе Atlas во время презентации дебютного студийного альбома группы.
Послушать песню можно здесь:
Напомним также, что романтичное видео Бейонсе и Джей Зи за сутки посмотрели 6 млн раз. Подробности узнайте по ссылке.
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