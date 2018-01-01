«САМА»: новая откровенная история нашумевшей группы KAZKA

Накануне презентации первого студийного альбома в Киеве, KAZKA удивляют поклонников новой чувственной композицией.

Найти ответы на все вопросы одновременно — невозможно. Да и не нужно искать, потому что никто не знает, сделает ли это познание тебя счастливой.

«САМА» — это откровенная история из личного интимного дневника.

Новая песня группы KAZKA фото пресс-служба артистов

История о каждом, кто познал силу любви и окунулся в одиночество в мире, переполненном людьми.

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Но, даже если ты осталась одна, закрой глаза и танцуй. Танцуй так, будто никто не смотрит. Танцуй, мой бог!

Сингл, наполненный риторическими вопросами и окутанный в современный саунд с ненавязчивым электро-фолком, найдет отклик в каждой душе.

Обложка альбома группы KAZKA пресс-служба артистов

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Окунуться в магию KAZKA киевляне смогут уже 4 апреля в клубе Atlas во время презентации дебютного студийного альбома группы.

Послушать песню можно здесь:

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