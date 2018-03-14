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Певец Ivan NAVI написал сказку для взрослых

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Молодой артист Ivan NAVI презентовал новый сингл "Казково" вместе с провокационным lyric video с ограниченным доступом по возрасту 16+.
Певец Ivan NAVI написал новую песню (видео)
Певец Ivan NAVI написал новую песню (видео)
пресс-служба

Ivan NAVI постоянно находится в поиске нового звучания танцевальной музыки. Поэтому новый сингл “Казково“ кардинально отличается от предыдущих музыкальных работ артиста и является своеобразным экспериментом.

Ivan NAVI комментирует свою новую музыкальную работу:

После затяжной зимы хочется какого-то безумства и бунтарства: в музыке я выбрал другое звучание, видео тоже увидел более провокационным за предыдущие работы. Режиссеры Manifest Production воплотили все максимально близко к задуманному мной - сделали его весьма эротическим, андеграундным и с атмосферой горячих вечеринок.

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Главной героиней lyric video “Казково“ стала участница проекта “Топ-модель по-украински“ Лена Феофанова - победительница танцевального батла между девушками в финальном выпуске шоу, которую Ivan NAVI выбрал для своего нового видео именно за космический взгляд и особую харизму.

Сама же идея того, что в lyric video текст песни появляется на обнаженных телах девушек привела к тому, что на Youtube ему присвоили статус 16+ (не рекомендуется для просмотра зрителям младше 16-ти лет).

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об эпатажном видеоклипе, который презентовала представительница Израиля на Евровидении 2018. Подробности и видео по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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