Умер известный ученый Стивен Хокинг

О смерти Стивена Хокинга сообщили его дети.

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Умер Стивен Хокинг. Об этом сразу сообщило издание BBC News, а чуть позже появилось официальное заявление от его близких.

Стивен Хокинг умер утром 14 марта. Он скончался на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже.

Дети Стивена Хокинга (Люси, Роберт и Тим, - прим. ред.) дали своей первый комментарий:

Мы глубоко огорчены тем, что сегодня не стало нашего отца. Он был великим учёным и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы. Однажды он сказал: “Земля не была бы большой частью вселенной, если бы не стала домом для людей, которых вы любите“. Мы будем скучать по нему.

Стивен Хокинг фото gettyimages.com

Стивен Хокинг разработал теорию относительно черных дыр. Одни из самых известных книг Хокинга: “Краткая история времени“, “Черные дыры и молодые вселенные“, “Мир в ореховой скорлупке“.

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Один из самых известный фильм, в котором появился образ Стивена Хокинга - “Вселенная Стивена Хокинга“. К слову, актёр Эдди Редмэйн за роль Хокинга получил Оскар за лучшую мужскую роль.

Напомним, что умер известный украинский журналист Олесь Терещенко. Известна причина его смерти - читайте об этом по ссылке.