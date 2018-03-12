Маша Фокина показала обручальное кольцо.

Украинская певица Маша Фокина выходит замуж. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Маша Фокина сообщила радостную новость, но и показала обручальное кольцо и показала своего будущего супруга.

Маша Фокина с возлюбленным фото instagram.com/mashafokina

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Как выяснилось, предложение Маше Фокиной сделал Геннадий Шпиллер. СМИ пишут, что он иностранец и, скорей всего, познакомилась Фокина с ним в США. Там сейчас живет Фокина, которая написала в соцсети следующее:

Спасибо мой любимый, что ты даришь мне счастье! Я сказала ДА.

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