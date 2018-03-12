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Маша Фокина выходит замуж

Комментариев: 2
Маша Фокина показала обручальное кольцо.
Маша Фокина выходит замуж (фото)
Маша Фокина выходит замуж (фото)
instagram.com/mashafokina

Украинская певица Маша Фокина выходит замуж. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Маша Фокина сообщила радостную новость, но и показала обручальное кольцо и показала своего будущего супруга.

 

Маша Фокина с возлюбленным фото
Маша Фокина с возлюбленным фото
instagram.com/mashafokina

 

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Как выяснилось, предложение Маше Фокиной сделал Геннадий Шпиллер. СМИ пишут, что он иностранец и, скорей всего, познакомилась Фокина с ним в США. Там сейчас живет Фокина, которая написала в соцсети следующее:

Спасибо мой любимый, что ты даришь мне счастье! Я сказала ДА.

Напомним, что Ivan NAVI признался, какие девушки ему нравятся. Известный украинский певец Ivan NAVI в недавнем интервью Кате Осадчей рассказал, какие девушки ему нравятся. Подробности по ссылке.

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Теги: Маша Фокина, украинская певица, замуж, предложение выйти замуж, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.03.2018, 13:25
Оценка:  0
pусский
Снова жидок будет пендюрить дырки хохлушки, это то же, как Вальцман имеет всю Украину в миниатюре!
гость  (аноним)  14.03.2018, 13:14
Оценка:  +1
гость
ШО ЗА КИСЛОТНИЦА НА ФОТКЕ??? ЭТО НЕ ТА ТЁЛКА ИЗ НОЧН.КЛУБА В КИЕВЕ НА ОБОЛОНИ ШО КРУТО ОТСОСАЛА В ПАРАШЕ У МЕНЯ И КОРЕША ЛЁХИ-БАРМАЛЕЯ ЗА 20 БАКСОВ ? НИЧЁСЕ ТАКАЯ СОСКА ПОПАЛАСЬ !
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