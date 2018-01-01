Panivalkova и Morphom создали совместный "Суперхит"

Новый трек - детище коллаборации двух групп: Panivalkova и Morphom.

Panivalkova — эксцентричное мультиинструментальное женское трио с двумя европейскими турами и более чем 50 концертами за плечами. Их музыка побуждает слушателей любить человечество, несмотря на национальность, расу и веру.

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Morphom — музыкант и певец, который успел поработать с десятками известных артистов Украины. На его счету сотрудничество с Джамалой, Марьяной Головко, Евгением Филатовым, Pur:Pur и другими артистами.

В марте Panivalkova и Morphom решили объединиться, чтобы создать настоящий "Суперхит".

Участницы группы Panivalkova комментируют:

Единственное, что мешает нам всем — это нелюбовь к себе, неуверенность в себе и, как следствие — уязвимость из-за мнения других людей. Поэтому задача каждого — найти свой голос, услышать свои истинные мысли и мечты и действовать. Несмотря на серьезный смысл песни, ее ироническое название происходит от шутки про музыкальную тусовку и устойчивых амбиций "написать суперхит". Что такое хит, сколько он будет популярным, что должна нести песня, чтобы стать "суперхитом"? Стоит ли вообще музыканту думать об этом? Интересные вопросы, которые мы поставили себе и своему проекту.

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Интересным является тот факт, что, кроме электронных битов и синтезаторов, в песне используются body-percussion (принцип, по которому звуки создают с помощью человеческого тела — кликов, легких ударов, хлопков и т.д.) и соло на виолончели XVIII века от известного киевского виолончелиста Дениса Караченцова.

Panivalkova говорят

Это очень необычный экспериментальный проект для нас. Во-первых, мы никогда не писали песню в тесном соавторстве с другими музыкантами. Во-вторых, электронная музыка и все ее составляющие для нас новые и необычные. Для наших слушателей, привыкших к акустическим песням, это будет сюрпризом, и нам интересно, как они будут воспринимать этот трек.

Послушать трек можно здесь:

Напомним также, что украинская певица готовится к экстремальному бракосочетанию. Подробности по ссылке.