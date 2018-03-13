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Певица Sonya Kay подверглась нападению чаек

Комментариев: 5
Лицо современной украинской музыки Sonya Kay, которая на днях завершила работу над съемками нового клипа "Слухай моє серце" отправилась на отдых в Италию. Сейчас певица находиться в городе Сирмионе, о чем делиться на страницах в социальных сетях.
На Sonya Kay напали чайки (фото)
На Sonya Kay напали чайки (фото)
пресс-служба УМИГ Мьюзик

Правда, во время отдыха не обошлось и без курьезов. Когда Sonya позировала для фотоотчета на нее напали чайки и долго кружили вокруг артистки и ее друзей, но фото все-же сделать удалось, при чем очень удачные и живые, что обратило внимание поклонников Sonya Kay.

Sonya Kay фото
Sonya Kay фото
социальная сеть Instagram

Sonya Kay говорит:

Если бы я могла, я бы путешествовала каждую неделю. Последние поездки были в Италию – я посетила Милан и Верону, а также Австрию... Иногда нужно морально отдыхать от окружающей среды, потому что, когда у тебя каждый день перенасыщен работой – просто необходимо куда-то улететь, забыть обо всем, выключить телефон, кроме Instagram, и просто отдохнуть.

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Известно, что в конце марта Sonya Kay представит новый видеоклип "Слухай моє серце" в 2 версиях: Chill mix и Summer mix. Режиссером видео выступил Виктор Скуратовский. По словам артистки, ее новая работа будет совсем не похожей на предыдущие. Видео в стиле Art-fashion будет наполнено необычными образами, эмоциями и космосом.

Фото Sonya Kay
Фото Sonya Kay
социальная сеть Instagram

А уже 27 апреля 2018 года в одном из киевских клубов состоится первый сольный концерт Sonya Kay в поддержку дебютного мини-альбома "Слухай моє серце".

Певица поделилась:

Я пока сама не знаю, что там будет, но могу сказать точно, что оторвемся на 100%! На самом деле я очень готовлюсь к этому, чуть ли не каждый день занимаюсь актерским мастерством, хореографией, вокалом, имею очень напряженный график. Хочу зарядить зрителей максимальной энергетикой!

Напомним также, что Роза Аль-Намри поделилась редким фото с супругом. Подробности и сами фото по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  13.03.2018, 19:31
Оценка:  0
pусский
А своего укропского клона убъю xyeм в сраку, бля!
pусский  (аноним)  13.03.2018, 19:30
Оценка:  0
pусский
Нюхну сраку этой укропской жидовки и дико пёрну от вони, бля! Гы-гы-гы!
русский  (аноним)  13.03.2018, 19:28
Оценка:  0
русский
Я тоже хочу повергнуться нападению чаек, что б они меня своими клювиками в мое ровое очеко отдолбили.
гость  (аноним)  13.03.2018, 18:57
Оценка:  0
гость
Вот живой пример, что это чучело даже чаек раздражает Что уже говорить о том как она раздражает людей
гость  (аноним)  13.03.2018, 18:06
Оценка:  0
гость
какая интересная "новость"...
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