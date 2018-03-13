Певица Sonya Kay подверглась нападению чаек

Лицо современной украинской музыки Sonya Kay, которая на днях завершила работу над съемками нового клипа "Слухай моє серце" отправилась на отдых в Италию. Сейчас певица находиться в городе Сирмионе, о чем делиться на страницах в социальных сетях.

Правда, во время отдыха не обошлось и без курьезов. Когда Sonya позировала для фотоотчета на нее напали чайки и долго кружили вокруг артистки и ее друзей, но фото все-же сделать удалось, при чем очень удачные и живые, что обратило внимание поклонников Sonya Kay.

Sonya Kay фото социальная сеть Instagram

Sonya Kay говорит:

Если бы я могла, я бы путешествовала каждую неделю. Последние поездки были в Италию – я посетила Милан и Верону, а также Австрию... Иногда нужно морально отдыхать от окружающей среды, потому что, когда у тебя каждый день перенасыщен работой – просто необходимо куда-то улететь, забыть обо всем, выключить телефон, кроме Instagram, и просто отдохнуть.

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Известно, что в конце марта Sonya Kay представит новый видеоклип "Слухай моє серце" в 2 версиях: Chill mix и Summer mix. Режиссером видео выступил Виктор Скуратовский. По словам артистки, ее новая работа будет совсем не похожей на предыдущие. Видео в стиле Art-fashion будет наполнено необычными образами, эмоциями и космосом.

Фото Sonya Kay социальная сеть Instagram

А уже 27 апреля 2018 года в одном из киевских клубов состоится первый сольный концерт Sonya Kay в поддержку дебютного мини-альбома "Слухай моє серце".

Певица поделилась:

Я пока сама не знаю, что там будет, но могу сказать точно, что оторвемся на 100%! На самом деле я очень готовлюсь к этому, чуть ли не каждый день занимаюсь актерским мастерством, хореографией, вокалом, имею очень напряженный график. Хочу зарядить зрителей максимальной энергетикой!

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