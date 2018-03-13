Фильм молодого украинского актера попал в программу Каннского кинофестиваля
Украинский короткометражный фильм “Мистер Украина. Борьба с собой”, участвует в 71-ом Международном Каннском кинофестивале, который в этом году будет проходить на лазурном берегу с 8 по 19 мая.
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Идея, режиссерское кресло и главная роль в фильме принадлежат молодому украинскому актеру Богдану Юсыпчуку. Как рассказал Богдан, лента снималась в Киеве и Лондоне, во время конкурса Mr. World, где актер вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира.
Богдан делится:
Давно хотел попробовать себя в роли режиссера, но не думал, что сделаю это впервые с документальным фильмом, и что премьера картины состоится в Каннах. Рад, что наконец удалось воплотить задуманное. К тому же, успеть прыгнуть в последний вагон! В ночь закрытия заявок мои феи Оксаны и Марины Артеменко “Letter to fest” успели таки отправить фильм. Я невероятно счастлив.
Фильм “Мистер Украина. Борьба с собой” будет представлен на Международном Каннском кинофестивале в программе “Short Film Corner“.
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