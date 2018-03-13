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Фильм молодого украинского актера попал в программу Каннского кинофестиваля

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Украинский короткометражный фильм “Мистер Украина. Борьба с собой”, участвует в 71-ом Международном Каннском кинофестивале, который в этом году будет проходить на лазурном берегу с 8 по 19 мая.
Украинский фильм на каннском фестивале
Украинский фильм на каннском фестивале
пресс служба

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Идея, режиссерское кресло и главная роль в фильме принадлежат молодому украинскому актеру Богдану Юсыпчуку. Как рассказал Богдан, лента снималась в Киеве и Лондоне, во время конкурса Mr. World, где актер вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира.

Богдан делится:
Давно хотел попробовать себя в роли режиссера, но не думал, что сделаю это впервые с документальным фильмом, и что премьера картины состоится в Каннах. Рад, что наконец удалось воплотить задуманное.​ К тому же, успеть прыгнуть в последний вагон​!​ В ночь закрытия заявок мои феи Оксаны и Марины Артеменко “Letter to fest” успели таки отправить фильм. Я ​невероятно ​счастлив.
Богдан Юсыпчук фото
Богдан Юсыпчук фото
пресс служба
Фильм “Мистер Украина. Борьба с собой” будет представлен на Международном Каннском кинофестивале в программе “Short Film Corner“.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал, в котором подтвердились слухи о беременности Светланы Лободы. Подробности по ссылке.
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Теги: Канский кинофестиваль, украинский фильм в Каннах, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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