Фильм молодого украинского актера попал в программу Каннского кинофестиваля

Идея, режиссерское кресло и главная роль в фильме принадлежат молодому украинскому актеру Богдану Юсыпчуку. Как рассказал Богдан, лента снималась в Киеве и Лондоне, во время конкурса Mr. World, где актер вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира.

Богдан делится:

Давно хотел попробовать себя в роли режиссера, но не думал, что сделаю это впервые с документальным фильмом, и что премьера картины состоится в Каннах. Рад, что наконец удалось воплотить задуманное.​ К тому же, успеть прыгнуть в последний вагон​!​ В ночь закрытия заявок мои феи Оксаны и Марины Артеменко “Letter to fest” успели таки отправить фильм. Я ​невероятно ​счастлив.