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Роза Аль-Намри поделилась редким фото с супругом

Комментариев: 3
Ведущая Роза Аль-Намри год назад вышла замуж.
Роза Аль-Намри
Роза Аль-Намри
instagram.com/alnamriroza

Популярная ведущая, известная по шоу  “Світами за скарбами“, Роза Аль-Намри редко делится снимками со своими родными и близкими. А недавно она решила сделать исключение.

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Роза Аль-Намри всех удивила новостью о свадьбе с Александром Сивацким. Но даже после свадьбы телеведущая не делится подробностями личной жизни. Поэтому фото с супругом для поклонников Розы стало большим событием:

Теплые и любимые фото в уютное воскресенье.

 

Роза Аль-Намри поделилась редким фото с супругом
Роза Аль-Намри поделилась редким фото с супругом
instagram.com/alnamriroza

 

Подписчики Розы Аль-Намри восхитились внешним видом ведущей и восхитились их парой.

Напомним, Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой. Потап редко делится подробностями личной жизни.
 

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Теги: Роза Аль-Намри, Роза Аль-Намри фото, свадьба, звездная жизнь, шоу-биз, новости, новости шоу бизнеса
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Комментариев (3)
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Irena    13.03.2018, 15:03
Оценка:  +1
Irena
Уродина цыганча
pусский  (аноним)  13.03.2018, 14:39
Оценка:  +1
pусский
Фу, бля!
гость  (аноним)  13.03.2018, 14:29
Оценка:  +1
гость
эта тёлка выставилась продажной в холостяке-шмара
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