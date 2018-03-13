Ведущая Роза Аль-Намри год назад вышла замуж.

Популярная ведущая, известная по шоу “Світами за скарбами“, Роза Аль-Намри редко делится снимками со своими родными и близкими. А недавно она решила сделать исключение.

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Роза Аль-Намри всех удивила новостью о свадьбе с Александром Сивацким. Но даже после свадьбы телеведущая не делится подробностями личной жизни. Поэтому фото с супругом для поклонников Розы стало большим событием:

Теплые и любимые фото в уютное воскресенье.

Роза Аль-Намри поделилась редким фото с супругом instagram.com/alnamriroza

Подписчики Розы Аль-Намри восхитились внешним видом ведущей и восхитились их парой.

Напомним, Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой. Потап редко делится подробностями личной жизни.

