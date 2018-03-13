Анджелина Джоли принимает ванну в присутствии ребенка

Голливудская дива Анджелина Джоли очень близка со своими детьми.

Ни для кого не секрет, что голливудская актриса Анджелина Джоли близка со своими детьми. Но недавно Джоли призналась, что боится одиночества и не любит оставаться наедине с самой собой.

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На днях Анджелина Джоли шокировала поклонников новостью о том, что принимает ванну в присутствии хотя бы одного своего ребенка:

Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне расслабиться. Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом.

Анджелина Джоли с детьми gettyimages.com

Отметим, многие поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за аморальность в воспитании и настолько близкие отношения с детьми.

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