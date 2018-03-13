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Анджелина Джоли принимает ванну в присутствии ребенка

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Голливудская дива Анджелина Джоли очень близка со своими детьми.
Анджелина Джоли принимает ванну в присутствии ребенка
Анджелина Джоли принимает ванну в присутствии ребенка
gettyimages.com

Ни для кого не секрет, что голливудская актриса Анджелина Джоли близка со своими детьми. Но недавно Джоли призналась, что боится одиночества и не любит оставаться наедине с самой собой.

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На днях Анджелина Джоли шокировала поклонников новостью о том, что принимает ванну в присутствии хотя бы одного своего ребенка:

Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне расслабиться. Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми
gettyimages.com

Отметим, многие поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за аморальность в воспитании и настолько близкие отношения с детьми.

Напомним, вчера умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко. Причина смерти и другие подробности - по ссылке.

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Теги: Анджелина Джоли, Анджелина Джоли и Брэд Питт, Анджелина Джоли дети, новости, шоу-биз
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