Умер украинский телеведущий Олесь Терещенко

Известный журналист Олесь Терещенко скончался 12 марта.

12 марта в 18:40 умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко в возрасте 43 лет. Как стало известно, около полугода журналист боролся с онкологическим заболеванием и регулярно проходил курсы химиотерапии.

Отметим, Олесь Терещенко был заслуженным журналистом Украины, а с 2009 года - главным ведущим и лицом телеканала UA: Перший.

На странице Олеся в Facebook друзья и коллеги, среди которых Людмила Добровольская, Зураб Аласания и другие, выражают свои соболезнования родным и близким. Редакция Ivona присоединяется.