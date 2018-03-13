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Умер украинский телеведущий Олесь Терещенко

Комментариев: 2
Известный журналист Олесь Терещенко скончался 12 марта.
Олесь Терещенко умер
Олесь Терещенко умер
https://www.facebook.com/ot.profile

12 марта в 18:40 умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко в возрасте 43 лет. Как стало известно, около полугода журналист боролся с онкологическим заболеванием и регулярно проходил курсы химиотерапии.

Отметим, Олесь Терещенко был заслуженным журналистом Украины, а с 2009 года - главным ведущим и лицом телеканала UA: Перший.

На странице Олеся в Facebook друзья и коллеги, среди которых Людмила Добровольская, Зураб Аласания и другие, выражают свои соболезнования родным и близким. Редакция Ivona присоединяется.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.03.2018, 11:45
Оценка:  +2
гость
очень жаль! молодой
жлобатина    13.03.2018, 11:34
Оценка:  +2
жлобатина
вечная память...
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