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Санта Димопулос соблазнила подписчиков новым образом

Комментариев: 1
Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась подписчикам новым образом.
Санта Димопулос в новом образе (фото)
Санта Димопулос в новом образе (фото)
социальная сеть Instagram

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На личной страничке в соцсети звезда опубликовала соблазнительный снимок, на котором запечатлена в летнем брючном костюме в полоску.

Санта подписала кадр так:

Ну вот я и снова слегла. Кашляю так, что уже лёгкие болят. Вчера утром началось. Что я только ни делала - пила чесночную воду, делала ингаляции, дышала горячей картошкой, пила всевозможные чаи и сиропы, смазывала грудь эвкалиптовой мазью – не легче. Кого вызываете по скорой если припекло?

Санта Димопулос фото
Санта Димопулос фото
социальная сеть Instagram

Напомним также, что Санта Димопулос трогательно поздравила маму с днем рождения. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  12.03.2018, 19:22
Оценка:  0
русский
Санта, ты поменьше бери в рот! Сасай не каждый день, а хоть день-через-день и будет твоё горлышко впорядке! Проверенно мной, херни не посоветую.
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