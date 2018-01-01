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Молодой украинский певец Ivan NAVI признался, какие девушки ему нравятся

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Известный украинский певец Ivan NAVI в недавнем интервью Кате Осадчей рассказал, какие девушки ему нравятся.
Ivan NAVI рассказал о своих вкусах (видео)
Ivan NAVI рассказал о своих вкусах (видео)
пресс-служба

Певец не скрывает, что любит “вкусных“ девушек и считает их особенными. Также Ivan NAVI рассказал о необычных подарках от поклонниц и откровенно признался, что его сердце сейчас свободно.

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Напомним, Ivan NAVI является двукратным номинантом музыкальной премии YUNA в категориях “Открытие года“ и “Лучший исполнитель“, а также по мнению музыкальных экспертов одним из самых заметных артистов нового поколения украинской музыки.

Видео можно посмотреть здесь:

Напомним также, что Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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