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Стихия Воды и Стихия Огня: как прошёл первый сольник Артема Пивоварова?

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Артем Пивоваров с аншлагом отыграл первый сольный концерт в Киеве.
Артем Пивоваров отыграл сольный концерт в Киеве (фото и видео)
Артем Пивоваров отыграл сольный концерт в Киеве (фото и видео)
пресс-служба PR Batteries

В концерт-холле Bel’Etage при полном аншлаге прошёл первый большой сольный концерт Артема Пивоварова. Хитмейкер и один из самых прогрессивных артистов новой украинской музыкальной сцены в составе full-бэнда представил одновременно два альбома «Стихия Воды» и «Стихия Огня». Сольник стал неким музыкальным итогом работы Артема Пивоварова за последние полтора года и ознаменовал переход Артиста к новому творческому этапу.

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Уже за несколько часов до начала концерта поклонники Артема сформировали огромную очередь перед входом в Bel’Etage. Заведенная публика в ожидании концерта всей толпой пела любимые песни из репертуара Артема Пивоварова – «Кислород», «Собирай меня», «Зависимы» и другие хиты.

Концерт Артема Пивоварова в Киеве фото
Концерт Артема Пивоварова в Киеве фото
пресс-служба PR Batteries
 

Сольник прошел в формате двухчасового live-шоу. Кроме исполнения артистом треков в концертных аранжировках, поклонники услышали и песни Пивоварова в акустическом звучании. В унисон с залом Артем спел под гитару «Ты здесь» и «У тебя есть я, у меня есть ты».

Фото с концерта Артема Пивоварова
Фото с концерта Артема Пивоварова
пресс-служба PR Batteries

На сцене творился настоящий хардкор – поклонники Артема на секунду замирали, когда Артист в своей привычной манере выступления «взлетал» над сценой, прыгая со всех доступных возвышенностей.

Видео с концерта можно посмотреть здесь:

Специально для концерта медиахудожниками из компании SILA ARTISTA было создано яркое вижуал-шоу.

Вижуал-шоу фото
Вижуал-шоу фото
пресс-служба PR Batteries

«Вдохновившись музыкой Артема Пивоварова, мы старались передать ее с помощью видеографики. Наши специалисты создали некое ментальное путешествие, медитацию, чтобы зритель смог побывать как глубоко под водой, так и высоко над землей, ощутил горячее дыхание пламени и холодное веяние космоса», – комментирует режиссер-постановщик Ирина Шевченко.

Концерт Артема Пивоварова фото
Концерт Артема Пивоварова фото
пресс-служба PR Batteries

На концерте Артем представил свою новую коллекцию одежды «Стихия неизбежна», созданную в творческом тандеме с дизайнерами бренда Komashnya. Артем Пивоваров и его бэнд появились на сцене в образах именно этой линейки одежды.

Фото Артема Пивоварова
Фото Артема Пивоварова
пресс-служба PR Batteries

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Поддержать Артема Пивоварова собрались творческие друзья артиста: хореограф-постановщик Ричард Горн, рэпер Лион, исполнители Женя Толочный, Денис Реконвальд, Андрей Бойко, Никита Ломакин и Никита Киселев, теле- и радиоведущие Анатолий Анатолич, Юрий Третьяк, Мила Еремеева, Макс Назаров, артисты Продюсерского центра PARADIZ, семейная пара дизайнеров бренда Komashnya – Максим и Маргарита, режиссер Тарас Голубков, модель Аня Сулима и другие.

Артем Пивоваров фото
Артем Пивоваров фото
пресс-служба PR Batteries

А уже сегодня, спустя два дня после концерта, Артем Пивоваров презентует новый клип на трек «Полнолуние», который можно посмотреть здесь:

Напомним также, что украинский певец ТOM SODA представил новый трек. Прослушать его и узнать подробности можно по ссылке.
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Теги: Артем Пивоваров, сольный концерт, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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