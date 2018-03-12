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Впервые после свадьбы Катя Осадчая взяла интервью у Юрия Горбунова

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Публичный разговор звездных супругов получился очень ироничным и забавным.
Катя Осадчая взяла интервью у Юрия Горбунова (видео)
Катя Осадчая взяла интервью у Юрия Горбунова (видео)
instagram.com/kosadcha

Уже давно ни для кого не секрет, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов в паре не только на экране, но и в реальной жизни. Они женаты и воспитывают годовалого сына Ивана.

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И вот, на премьере украинского мультфильма «Викрадена принцеса» Юрий Горбунов впервые за время отношений с Катей Осадчей дал интервью в рамках программы «Світське життя»:

Наконец-то за три года программа «Світське життя» берет интервью у Юрия Горбунова!

В мультфильме Юрий Горбунов озвучил кота, в связи с этим Осадчая уточнила, что в реальной жизни у шоумена аллергия на котов:

Вы такие интимные подробности знаете, Катерина, - про аллергию! Да, но озвучивать кота было прикольно.

Напомним, Светлана Лобода подтвердила новость о беременности. Скоро певица станет мамой второго ребенка. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, интервью, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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kostia900    12.03.2018, 13:59
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