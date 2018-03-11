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Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью

Комментариев: 0
Популярный украинский телеведущий Сергей Притула попробует свои силы в кино.
Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью
Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью
instagram.com/siriy_ua/

На своей странице в Instagram Сергей Притула сообщил приятную новость: телеведущий впервые снимется в полнометражном фильме.

Также Сергей рассказал, как будет называться фильм с его участием и когда он выйдет на экраны:

Сьогодні дебютував у кіно. Перші зйомки у повнометражному фільмі в моєму житті. "СЕКС І НІЧОГО ОСОБИСТОГО". Чекайте на екранах у 2019-му!

​Мы же будем ждать премьеры и не сомневаемся, что кино получится отменным!

Также напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. В новой видеоработе Ольги снялись её дочери и мама. Посмотреть клип можно по ссылке.

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Теги: Сергей Притула, Притула, новости, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.03.2018, 14:55
Оценка:  0
гость
Думал новость, типо повешенным нашли его. А так очередное гевено.
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