Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула попробует свои силы в кино.

На своей странице в Instagram Сергей Притула сообщил приятную новость: телеведущий впервые снимется в полнометражном фильме.

Также Сергей рассказал, как будет называться фильм с его участием и когда он выйдет на экраны:

Сьогодні дебютував у кіно. Перші зйомки у повнометражному фільмі в моєму житті. "СЕКС І НІЧОГО ОСОБИСТОГО". Чекайте на екранах у 2019-му!

​Мы же будем ждать премьеры и не сомневаемся, что кино получится отменным!

Также напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. В новой видеоработе Ольги снялись её дочери и мама. Посмотреть клип можно по ссылке.