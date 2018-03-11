Сергей Притула обрадовал поклонников неожиданной новостью
Популярный украинский телеведущий Сергей Притула попробует свои силы в кино.
На своей странице в Instagram Сергей Притула сообщил приятную новость: телеведущий впервые снимется в полнометражном фильме.
Также Сергей рассказал, как будет называться фильм с его участием и когда он выйдет на экраны:
Сьогодні дебютував у кіно. Перші зйомки у повнометражному фільмі в моєму житті. "СЕКС І НІЧОГО ОСОБИСТОГО". Чекайте на екранах у 2019-му!
Мы же будем ждать премьеры и не сомневаемся, что кино получится отменным!
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