"Голос країни-8": Джамала рассказала, как будет выбирать последнего участника

В воскресенье, 11 марта, зрители телеканала "1+1" увидят последний выпуск "слепых прослушиваний" проекта Голос країни-8, в рамках которого звездные тренеры полностью укомплектуют свои команды.

Поклонников проекта ожидает настоящая напряженная борьба вокалистов за шанс стать участниками восьмого сезона, ведь у Потапа и Сергея Бабкина осталось по 3 свободных места, а у Джамалы - 1. Беременная певица призналась, что выбрать последнего артиста своей команды ей будет помогать первенец:

Нас в кресле двое, поэтому я буду прислушиваться к своему внутреннему голосу. Я хочу, чтобы этот голос помог мне почувствовать того исполнителя, который станет последним в моей команде", - сказала Джамала.

Напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. Посмотреть его можете, перейдя по ссылке.