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"Голос країни-8": Джамала рассказала, как будет выбирать последнего участника

Комментариев: 3
В воскресенье, 11 марта, зрители телеканала "1+1" увидят последний выпуск "слепых прослушиваний" проекта Голос країни-8, в рамках которого звездные тренеры полностью укомплектуют свои команды.
"Голос країни-8": Джамала рассказала, как будет выбирать последнего участника
"Голос країни-8": Джамала рассказала, как будет выбирать последнего участника
пресс-служба канала 1+1

Поклонников проекта ожидает настоящая напряженная борьба вокалистов за шанс стать участниками восьмого сезона, ведь у Потапа и Сергея Бабкина осталось по 3 свободных места, а у Джамалы - 1. Беременная певица призналась, что выбрать последнего артиста своей команды ей будет помогать первенец:

Нас в кресле двое, поэтому я буду прислушиваться к своему внутреннему голосу. Я хочу, чтобы этот голос помог мне почувствовать того исполнителя, который станет последним в моей команде", - сказала Джамала.

Напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. Посмотреть его можете, перейдя по ссылке.

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Комментариев (3)
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фанат  (аноним)  10.03.2018, 16:51
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фанат
Слава Украине!
гость  (аноним)  10.03.2018, 16:49
Оценка:  -2
гость
Татарва ибаная!
pусский  (аноним)  10.03.2018, 16:33
Оценка:  -2
pусский
Ей срочно нужен говорящий хер в сраку, иначе эта чурка будет слушать свою вонючую татарскую письку и натворит делов!
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