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Обсуждение дня: кто красивее – Меган Маркл или Кейт Миддлтон

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Меган Маркл называют самой красивой представителницей королевской семьи.
Кто красивее Меган Маркл или Кейт Миддлтон (фото)
Кто красивее Меган Маркл или Кейт Миддлтон (фото)
gettyimages.com

После того, как в СМИ начали обсуждать помолвку принца Гарри, все начали оценивать Меган Маркл. Такие символические батлы относительно того, кто их них лучше выглядит, оценивают их внешние данные и поведение на публике.

Многие отмечают, что Маркл - главная конкурентка Кейт.

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Один из специалистов среди пластических хирургов решил оценить внешность Меган Маркл и Кейт Миллдтон. Доктор центра косметической и пластической хирургии Лондона Джулиан Де Сильва признал Меган Маркл красивее. 

Меган и Кейт действительно выделяются на фоне других принцесс. У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем идеальным пропорциям, о которых говорили древние греки.

 

gettyimages.com

 

А вы как считаете? Кто, по вашему мнению, красивее: Меган Макрл или Кейт Миддлтон.

Напомним, что Кейт Миддлтон сейчас беременна третьим ребенком. Королевская семья пока не сообщает пол будущего ребенка

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Теги: Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принцессы Англии, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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