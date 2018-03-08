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Иракли Макацария сообщил новость о свадьбе

Комментариев: 3
Иракли Макарация удивил своих украинских поклонников неожиданной новостью.
Иракли Макацария сообщил собирается жениться (фото)
Иракли Макацария сообщил собирается жениться (фото)
instagram.com/maqatsa

Грузинский экс-холостяк Иракли Макарация собрался жениться. Об этом сообщает пресс-служба СТБ. Кому сделал предложение  грузинский холостяк?

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Пока Иракли Макарация не сообщает имя своей возлюбленной. А канал СТБ обещает все подробности сообщит в субботу, 10 марта, в 21:30. Во втором выпуска вечернего юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой».

Иракли Макацария фото
Иракли Макацария фото
instagram.com/maqatsa

Грузинский продюсер, главный герой 6 сезона проекта «Холостяк» Иракли Макацария прямо в студии расскажет историю знакомства с невестой:

Нельзя долго быть холостяком. Желаю всем встретить своего человека и создать семью.

Напомним, что Григорий Решетник впервые показал сына. Ведущий Григорий Решетник показал лицо своего второго сына. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: Иракли Макацария, свадьба, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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голубая росея  (аноним)  08.03.2018, 19:30
Оценка:  0
голубая росея
Русский мир -это мир голубых жоп и отсосов!
pусский  (аноним)  08.03.2018, 18:45
Оценка:  0
pусский
Клон, приезжай в Россию, у нас эти чурки - на любой выбор, насосёшься до усрачки!
русский  (аноним)  08.03.2018, 18:37
Оценка:  0
русский
Хочу отсосать член у этого красавчика)))))).
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