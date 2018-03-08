Иракли Макацария сообщил новость о свадьбе
Грузинский экс-холостяк Иракли Макарация собрался жениться. Об этом сообщает пресс-служба СТБ. Кому сделал предложение грузинский холостяк?
Читайте также: Концерт Ирины Билык во Львове блокировали активисты
Пока Иракли Макарация не сообщает имя своей возлюбленной. А канал СТБ обещает все подробности сообщит в субботу, 10 марта, в 21:30. Во втором выпуска вечернего юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой».
Грузинский продюсер, главный герой 6 сезона проекта «Холостяк» Иракли Макацария прямо в студии расскажет историю знакомства с невестой:
Нельзя долго быть холостяком. Желаю всем встретить своего человека и создать семью.
Напомним, что Григорий Решетник впервые показал сына. Ведущий Григорий Решетник показал лицо своего второго сына. Подробности и фото по ссылке.
Полная версия правил