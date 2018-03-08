Как празднуют 8 Марта популярные украинские ведущие?

В Международный женский день ведущие Нового канала делятся: с чего стоит начать утро? Каких подарков лучше избегать? Одни – предостерегают от банальностей. А другие – за классику и кофе в постель.

Ирина Хоменко начинает 8 Марта с бокала шампанского

Ирина Хоменко фото пресс-служба Нового канала

Ведущая «Тайного агента. Пост-шоу» уверена: утро, проведенное в кругу семьи, – это невероятный заряд эмоций, которого хватит на целый год.

Ведущая рассказывает:

У меня идеальный муж, который каждый год на 8 Марта будит меня вкусным завтраком. И обязательный атрибут праздника – бокал шампанского. На мой взгляд, это лучший способ начать этот день.

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Если за праздничный завтрак в семье Ирины отвечает муж, то десерт – дело младшего в семье Хоменко, трехлетнего Дамира. Мальчик сам готовит торт для мамы:

Это торт из печенья и сгущенки или варенья. Он всегда делает его сам. И, конечно же, мои мужчины не забывают о цветах. Их в этот день должно быть много! Я хочу, чтобы каждая женщина утро 8 Марта начинала в таком же хорошем настроении, как я.

Наталья Кудряшова советует обратить внимание на подарки

Наталья Кудряшова фото пресс-служба Нового канала

Они могут помочь распознать настоящую любовь, убеждена ведущая.

Ведущая проекта «Ревизор: Магазины» рассказывает:

Девочки, присмотритесь к тому, что вам дарят мужчины на 8 Марта. Иногда это может сказать больше, чем любые слова и показать истинное отношение парня к девушке. Если подарок банальный, без души, то очевидно, что молодой человек не слишком будет стараться и в отношениях.

Наталья Кудряшова уверяет, что подарок – это не что-то дорогое или ценное. Главное, чтобы он был индивидуальным, который подходит только вам.

Наталья продолжает:

Когда-то, в школе, одноклассник подарил мне косметические масла. Годы прошли, а я до сих пор помню этот подарок, потому что он был особенным. Этот парень старался именно для меня.

Анна Жижа предостерегает от банальностей

Анна Жижа фото пресс-служба Нового канала

Анна вспоминает:

Как-то в школьном учебнике по английскому языку мне попался рассказ, в котором муж и сын подарили маме на 8 Марта швабру. Это для того, чтобы ей было легче и приятнее вести хозяйство. Реакцию мамы из этого рассказа помню до сих пор.

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Анна Жижа утверждает, что подарки на 8 Марта – это очень субъективно. Но, все же, лучше в этот день обойтись без швабры и подобных презентов. А цветы в руках у девушек должны быть значительно чаще, чем на 8 Марта, отмечает шеф-редактор и соведущая «Ревизора с Тищенко».

Андрей Шабанов советует: «Устрой юмористическое шоу»

Андрей Шабанов фото пресс-служба Нового канала

От имени мужчин-ведущих Нового канала Андрей Шабанов уверяет, что удивлять в этот день можно не только тюльпанами. Он уже с детства знал, что дарить нужно эмоции:

В шестом классе 8 Марта от имени всех мальчиков я вышел к доске и начал рассказывать смешные истории. И развлекал коллектив шутками все 45 минут, пока шел урок.

Девушки от импровизированного концерта были в восторге. И парням-одноклассникам действо тоже понравилось. Ведь сорванный урок – это большой подарок для каждого школьника, шутит ведущий:

Даже три девочки, на которых были пародии, не стали по этому поводу обижаться!

Леся Никитюк – за практичные и неожиданные сюрпризы

​ Лемя Никитюк фото пресс-служба Нового канала

Несколько лет назад мы возвращались из командировки в Киев. У нас было отдельное купе, мы с девчонками разговаривали, потом легли спать. Проснулась я от того, что почувствовала: на мне что-то лежит. Это оказался огромный, двухметровый медведь. Кто-то затащил его в наше купе. И это было 8 Марта! Потом я волокла эту игрушку через весь вокзал, привезла домой. И еще долго использовала ее вместо большого кресла. Кто мне этого медведя подарил – до сих пор не знаю.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что во Львове чуть не сорвали концерт Ирины Билык. Подробности по ссылке.