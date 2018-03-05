Даша Астафьева сообщила свой вес
Певица Даша Астафьева всегда восторгала многих своей внешностью и формами. Правда, артистка видит недостатки в своей фигуре и решила заняться своим телом.
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Астафьева призналась, что у нее есть много вредных привычек, от которых она хочет избавиться. А о результатах изменений будет сообщать своим подписчикам в Instagram.
При этом Даша Астафьева сообщила свой настоящий вес на данный момент. Как выяснилось, артистка весить 60 кг при росте 173 см.:
Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек: алкоголь, сладкое и сомнительное окружение иногда. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трех раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках.
Сегодня мой первый день режима #ПРИХОЖУВСЕБЯСМИЛОЙГРИЦЕНКО @milagricenko Почему Мила.. Вот уже больше чем пол года вдохновляюсь этой отважной героиней инстаграмма: сохраняю полезные советы, фотографии, истории ... и понимаю, что пора и мне заняться собой, привести в порядок своё питание, внешний вид и уверенность в себе) Знаю, знаю... сейчас многие из вас подумают, зачем ей это, все и так отлично..Не скрою, таким был первый ответ Милы на мои пожелания... Не хочу никого убеждать в правильности решения.. просто делюсь с вами своими пожеланиями на сегодня) Мой ориентир - результат, подход специалиста и чувство юмора.. Мила - отличный пример всего этого.. Человек, который разбирается и помогает #прийтивсебя на своём примере) Итак... к чему мы приехали ... Сдаюсь с поличным🙃: Я Даша , мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60кг при росте 173 см.. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного) перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде) ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек : алкоголь , сладкое и сомнительное окружение))) 🤞😬иногда.. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трёх раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями.. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках. Буду делиться контактами и рекомендациями тех, кто мне помогает . Погнали! На фото - я сегодня) мой реальный вес и результат @milagricenko 🤤😬
Напомним, что Слава Каминская показала, какой была в юности и поговорила о пластических операциях. Слава из НЕАНГЕЛОВ ответила на критику по поводу пластических операций. Подробности читайте по ссылке.
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