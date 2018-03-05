Даша Астафьева сообщила свой вес

Даша Астафьева решила заняться своим внешним видом и здоровьем.

Певица Даша Астафьева всегда восторгала многих своей внешностью и формами. Правда, артистка видит недостатки в своей фигуре и решила заняться своим телом.

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Астафьева призналась, что у нее есть много вредных привычек, от которых она хочет избавиться. А о результатах изменений будет сообщать своим подписчикам в Instagram.

При этом Даша Астафьева сообщила свой настоящий вес на данный момент. Как выяснилось, артистка весить 60 кг при росте 173 см.:

Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек: алкоголь, сладкое и сомнительное окружение иногда. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трех раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках.

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