«Круче всех»: 10 интересных фактов о новом сезоне талант-шоу

В воскресенье, 11 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон детского талант-шоу «Круче всех».

В гости к ведущим Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придут удивительные дети, которые обладают неординарными способностями, железным характером и стальной мотивацией. Маленькие участники проекта не только покорят своими талантами, но и растопят сердца телезрителей своей искренностью и непосредственностью. Накануне главной телепремьеры весны мы собрали десять интересных фактов о новом сезоне талант-шоу «Круче всех» и его героях.

Во втором сезоне на сцену «Круче всех» выйдет 67 удивительно талантливых детей. Их энциклопедическим знаниям и уникальным способностям могут позавидовать многие взрослые! пресс-служба канала Интер

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В этом сезоне удивлять Украину своими талантами будут дети из нескольких стран: 6-летний гений математики из Азербайджана, юные обладатели феноменальной памяти из Турции, 4-летний гипнотизер животных и 7-летняя девочка-знаток насекомых из Кипра. Покорять интеллектом и чувством прекрасного также будут гости из Молдовы: 6-летний вундеркинд и 5-летний стилист-парикмахер, рукам которого не побоятся доверить свои волосы даже звезды – солистки группы Freedom Jazz.

пресс-служба канала Интер

Среди участников проекта – очень много титулованных детей, чемпионов и рекордсменов. Одна из героинь, например, не смогла вынести на сцену все свои медали, потому что общий вес ее наград составляет… 10 килограммов! Среди маленьких героев второго сезона шоу – чемпионка мира по танцам на пилоне Полина Корниенко и чемпионка мира по современным танцам Александра Пинькас, чемпионка Украины по черлидингу Юстиниана Муха и другие дети, каждый из которых достоин звания «Круче всех».

пресс-служба канала Интер

Некоторым героям первого сезона талант-шоу настолько понравилось на съемках, что они отправили сражаться за звание «Круче всех» своих близких родственников. Во втором сезоне мы снова увидим юных представителей циркового семейства Главацких. В прошлом сезоне зрители познакомились с 11-летним эквилибристом Орестом Главацким. А сейчас их ждет встреча с двоюродными сестрами мальчика – Софией, Владой и Евой, которые на сцене шоу продемонстрируют яркий и очень милый номер с дрессированными собаками. Да что там, одна из девочек сможет укротить даже верблюда! Правда, парнокопытный гость заставит сильно понервничать ведущего Андрея Доманского и всю команду проекта. Почему? Смотрите в одном из выпусков второго сезона «Круче всех». пресс-служба канала Интер

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Маленькие участники «Круче всех» поразят телезрителей и команду проекта не только своими талантами, но и недетскими рассуждениями о серьезных вещах, которые заставят призадуматься и нас, взрослых. «Плохое делать нельзя, оно обязательно вернется. Дважды!» – объясняет закон кармического бумеранга 6-летний вундеркинд из Молдовы Артем Бурцев. «Мама не критикует, мама указывает на недостатки», – дипломатично утверждает чемпионка мира по танцам, 11-летняя Александра Пинькас. А 4-летний «доктор» из Одессы Изя Блиндер, мужчина серьезный и основательный, учит: «К докторам нужно обращаться на Вы, потому что докторов нужно уважать. Это же всем понятно!»

пресс-служба канала Интер

Юные дарования приготовили испытания и для ведущих проекта. Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придется искать общий язык со змеями, пробовать на вкус конфеты для пони, соревноваться в прыжках через скакалку на скорость, отжиматься наперегонки с 6-летней девочкой, стать командой поддержки юного черлидера и даже ассистировать юному хирургу во время операции на сердце… Такие опыты могли бы выбить из колеи любого взрослого. Но оба Андрея легко соглашались на все эксперименты: разве можно отказать детям, которые в своих увлечениях действительно круче всех! пресс-служба канала Интер На этот раз на сцене проекта появится очень много самых разных животных. Это и верблюд, и спортивный пони, и дрессированные собаки, и породистая кошка, и даже змеи! Кстати, последних художникам-постановщикам пришлось искать по всему Киеву и Киевской области. Но им не просто нужно было привезти пресмыкающихся в съемочный павильон, а еще и заботиться о них: следить за тем, чтобы змеям было комфортно и они находились в тепле. В итоге девушки из команды проекта настолько привыкли к таким необычным питомцам, что даже начали различать среди змей «красавчиков», определять степень их дружелюбия и спокойно их гладить! Поэтому, когда в студию программы пришел 5-летний серпентолог Дарий с маисовым полозом-альбиносом Танатосом, такого необычного гостя здесь уже встретили как старого знакомого.

пресс-служба канала Интер

Второй сезон «Круче всех» обещает быть очень зрелищным: в нем будет много разнообразных и ярких номеров. Художникам-постановщикам проекта пришлось постараться, чтобы реализовать в студии самые невероятные идеи. В этот раз на сцену шоу выкатят настоящие «Жигули», здесь организуют цирковую арену, площадку для съемок голливудского блокбастера, операционную для юного кардиохирурга и швейную мастерскую для мальчика – мастера детских игрушек… А еще – установят на сцене боксерский ринг. Казалось бы, что в этом сложного? Оказывается, что такие конструкции обычно стационарны и устанавливаются минимум 5-6 часов. Но художники-постановщики «Круче всех» возвели ринг с дополнительно укрепленными для трюка веревками всего за час! Также в рекордные сроки была построена передвижная стенка для тренировки альпинистов. Подобные конструкции обычно передвижными не бывают. Но в этом шоу возможно все! пресс-служба канала Интер

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Для выступления некоторых участников проекта стилисты телеканала «Интер» сшили оригинальные наряды. Например, для талантливой 11-летней певицы Ирочки Шегеды создали копию платья Мэри Поппинс, а для 11-летней юной лучницы Марии Бабак сшили такой же костюм, как у героини фильма «Голодные игры». После съемок девочки получили новые наряды в подарок. Немало костюмов подготовили и для Андрея Доманского: это и блестящий наряд Элвиса Пресли, и костюм Бэтмена, и парчовый халат укротителя верблюдов, и форма юного скаута, и роба автомеханика, и форменная одежда профессионального жокея, и халат хирурга.

пресс-служба канала Интер

За проектом «Круче всех» и его юными героями пристально следят представители Книги рекордов Украины. По словам эксперта Виталия Зорина, команда Книги рекордов насчитала минимум шесть потенциальных рекордсменов среди участников первого сезона. И это – помимо официально зафиксированного прямо на сцене шоу двойного национального рекорда по «толканию» гири на время, установленного 9-летней Валерией Барабаш и 11-летним Давидом Рубцом. Эксперт уверен, что второй сезон будет еще более урожайным на рекорды!

Не пропустите новый сезон мотивирующего и заряжающего позитивом детского талант-шоу «Круче всех» – с 11 марта, каждое воскресенье в 18:00 на телеканале «Интер».

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какой сюрприз дети из талант-шоу “Круче всех“ сделали Юлии Саниной. Подробности по ссылке.