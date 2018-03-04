Светлана Лобода беременна: появилось еще одно подтверждение

Беременность Светланы Лободы подтвердил известный российский певец.

Светлана Лобода беременна вторым ребенком, как утверждают некоторые СМИ. Отцовство приписывают 57-летнему фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

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Сама Светлана Лобода никак не комментирует информацию о беременности, но это сделал российский певец и близкий друг артистки Николай Басков, который, как сообщают росСМИ, объявил на публике, что на сцену выйдет «беременная Светлана Лобода».

Светлана Лобода фото instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы отметили, что в последнее время певица появляется в свободных нарядах, а во время исполнения песни «Парень» не делала резких движений, будучи предельно осторожной:

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Как утверждают СМИ, за кулисами артисты сообщили, что Лобода расстроилась, что информация о беременности попала в СМИ, ведь не хотела афишировать рождение второго ребенка и собиралась уже в июне вновь выйти на публику.

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