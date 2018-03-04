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Светлана Лобода беременна: появилось еще одно подтверждение

Комментариев: 3
Беременность Светланы Лободы подтвердил известный российский певец.
Светлана Лобода беременна: появилось еще одно подтверждение (фото и видео)
Светлана Лобода беременна: появилось еще одно подтверждение (фото и видео)
instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода беременна вторым ребенком, как утверждают некоторые СМИ. Отцовство приписывают 57-летнему фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

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Сама Светлана Лобода никак не комментирует информацию о беременности, но это сделал российский певец и близкий друг артистки Николай Басков, который, как сообщают росСМИ, объявил на публике, что на сцену выйдет «беременная Светлана Лобода».

Светлана Лобода фото
Светлана Лобода фото
instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы отметили, что в последнее время певица появляется в свободных нарядах, а во время исполнения песни «Парень» не делала резких движений, будучи предельно осторожной:

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Как утверждают СМИ, за кулисами артисты сообщили, что Лобода расстроилась, что информация о беременности попала в СМИ, ведь не хотела афишировать рождение второго ребенка и собиралась уже в июне вновь выйти на публику.

Напомним, букмекеры сделали первые ставки на победителя Евровидения 2018. Какое место занял представитель Украины MELOVIN – узнайте по ссылке.

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Теги: Светлана LOBODA, светлана лобода, беременность, второй ребенок, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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BROKER666    06.03.2018, 12:13
Оценка:  +1
BROKER666
шо у окурка морда лица в ботоксе, шо у этой безмозглой губы и то что должно череп наполнять перекачаны ботоксом
новоросийск  (аноним)  06.03.2018, 11:54
Оценка:  +1
новоросийск
Радует, что хоть не от кацапа))))). Будет нормальным)))).
Операторська    06.03.2018, 11:51
Оценка:  +1
Операторська
Множимо кацапуровичів
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