Слава из НЕАНГЕЛОВ ответила на критику по поводу пластических операций

Слава Каминская показала, какой была в юности и поговорила о пластических операциях.

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская никогда особо не скрывала тот факт, что пользовалась услугами пластического хирурга. Артистка не видит в этом ничего криминального. Но критику в свой адрес относительно пластики слышит часто.

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Более того, многие считают, что Слава Каминская делала очень много пластических операций и сильно изменилась за время своей карьеры. С чем артистка согласна частично.

Слава Каминская действительно видит изменения в своей внешности, но они не такие глобальные, да и не все это результат пластических операций:

Я никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга и мало того, одна из немногих, кто откровенно об этом говорил во многих интервью. И было это задолго до появления в моей жизни, любимого человека с этой замечательной профессией. По мнению “трудящихся“ я сплю на операционном столе. Но хочу вас огорчить - это не так. Не обязательно что-то “резать“, чтобы изменить овал лица, поднять брови, изменить взгляд и сделать его более открытым - достаточно ботулотоксина. Убрать носогубные складки, сделать более выраженные скулы и губы - гиалуронка в помощь. Не забывайте про множество фильтров, фотошоп и ракурс фото .Но если обратить внимание на мои юношеские фотографии, то увеличивать губы можно и с помощью карандаша за контуром. Уверена, что если вы просмотрите свои фото, начиная с 16 и заканчивая сегодняшним днём, вы однозначно увидите изменения.

Отметим, что Слава Каминская со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, воспитывает двоих детей.

Напомним, в Сети обсуждают новые отношения Вики из НЕАНГЕЛОВ. Певица очень заинтриговала своих поклонников снимком со знаменитым украинским ведущим. Подробности читайте по ссылке.