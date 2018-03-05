Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Премьера: Олег Винник презентует новую песню

Комментариев: 2
Феномен украинской сцены рассказал о непростых отношениях и страстной любви в новой песне.
Олег Винник презентует новую песню (видео)
Олег Винник презентует новую песню (видео)
пресс-служба

В преддверии больших праздничных концертов в ТРЦ «Терминал» г. Бровары самый востребованный артист Украины Олег Винник презентует новую авторскую композицию «Ты в курсе».

Свою новую работу певец комментирует:

Это песня об отношениях «с перчинкой», игривых моментах, безбашенных поступках. В жизни часто случается так, что непростые отношения перерастают в страстную любовь.

Винник также добавляет:

Это круто сказать в глаза человеку: "я знаю ты в курсе, что ты в моем вкусе".

Фраза настолько приглянулась артисту, что он решил написать песню для многомилионной армии своих поклонников.

Читайте также: Олег Винник впервые показал своих "детей"

Живой и мелодичный трек может составить конкуренцию одному из самых популярных хитов Олега Винника «Нино». Композиция «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны.

Послушать новую песню Олега Винника можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какой подарок подготовил Олег Винник украинским женщинам на 8 марта. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: олег винник, новая песня, концертный тур, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
weatнered    05.03.2018, 21:10
Оценка:  +1
weatнered
А че феномен? Что такого в этом фанерщике?
pусский  (аноним)  05.03.2018, 19:48
Оценка:  0
pусский
Я вонюче пёрнул и обосрался. Гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь