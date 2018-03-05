Премьера: Олег Винник презентует новую песню

Феномен украинской сцены рассказал о непростых отношениях и страстной любви в новой песне.

В преддверии больших праздничных концертов в ТРЦ «Терминал» г. Бровары самый востребованный артист Украины Олег Винник презентует новую авторскую композицию «Ты в курсе».

Свою новую работу певец комментирует:

Это песня об отношениях «с перчинкой», игривых моментах, безбашенных поступках. В жизни часто случается так, что непростые отношения перерастают в страстную любовь.

Винник также добавляет:

Это круто сказать в глаза человеку: "я знаю ты в курсе, что ты в моем вкусе".

Фраза настолько приглянулась артисту, что он решил написать песню для многомилионной армии своих поклонников.

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Живой и мелодичный трек может составить конкуренцию одному из самых популярных хитов Олега Винника «Нино». Композиция «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны.

Послушать новую песню Олега Винника можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какой подарок подготовил Олег Винник украинским женщинам на 8 марта. Подробности по ссылке.