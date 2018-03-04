Леся Никитюк показала "настоящую" украинскую весну

Популярная телеведущая Леся Никитюк старается ежедневно делится со своими подписчиками свежими снимками.

Так, на днях на личной страничке в соцсети ведущая шоу "Хто зверху?" на Новом канале решила порадовать поклонников и показать, что зима все еще не покинула Украину.

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На снимках Леся Никитюк позирует на камеру на фоне заснеженной улицы, поставив ногу в снежный сугроб. В комментарии к посту телеведущая пошутила, что долго не могла выбрать подпись к снимкам.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Мар 4, 2018 в 12:54 PST

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