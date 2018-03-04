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Леся Никитюк показала "настоящую" украинскую весну

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Популярная телеведущая Леся Никитюк старается ежедневно делится со своими подписчиками свежими снимками.
Леся Никитюк показала "настоящую" украинскую весну (фото)
Леся Никитюк показала "настоящую" украинскую весну (фото)
социальная сеть Instagram

Так, на днях на личной страничке в соцсети ведущая шоу "Хто зверху?" на Новом канале решила порадовать поклонников и показать, что зима все еще не покинула Украину.

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На снимках Леся Никитюк позирует на камеру на фоне заснеженной улицы, поставив ногу в снежный сугроб. В комментарии к посту телеведущая пошутила, что долго не могла выбрать подпись к снимкам.

Напомним также, что группа "Время и Стекло" рассказала, как попасть в ТОП. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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