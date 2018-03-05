Светлана Лобода ждет второго ребенка – СМИ

Светлана Лобода беременна от фронтмена группы Rammstein.

Певица Светлана Лобода длительное время всячески скрывает личную жизнь. Но 35-летнюю артистку и 57-летнего фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна неоднократно замечали вместе, начиная с июля 2017. Более того, на многих мероприятиях знаменитости сидели вместе, а Тилль не стеснялся обнимать и целовать Светлану.

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Сейчас в СМИ появилась информация о беременности Светланы Лободы, первоисточником является Telegram-канал SUPER, да и фанаты заметили округлившиеся формы артистки. Отцом будущего ребенка называют именно Тилля Линдеманна.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн фото instagram.com/lobodaofficial

Известно, что Лобода пребывает на 7-м месяце беременности, а рожать будет в США, куда отправится вскоре.

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Отметим, Светлана Лобода уже была замужем и имеет 6-летнюю дочь Еву. Тилль Линдеманн был трижды женат и имеет 2 дочерей.

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