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Светлана Лобода ждет второго ребенка – СМИ

Комментариев: 5
Светлана Лобода беременна от фронтмена группы Rammstein.
СМИ утверждают, что Светлана Лобода ждет второго ребенка (фото)
СМИ утверждают, что Светлана Лобода ждет второго ребенка (фото)
instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода длительное время всячески скрывает личную жизнь. Но 35-летнюю артистку и 57-летнего фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна неоднократно замечали вместе, начиная с июля 2017. Более того, на многих мероприятиях знаменитости сидели вместе, а Тилль не стеснялся обнимать и целовать Светлану.

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Сейчас в СМИ появилась информация о беременности Светланы Лободы, первоисточником является Telegram-канал SUPER, да и фанаты заметили округлившиеся формы артистки. Отцом будущего ребенка называют именно Тилля Линдеманна.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн фото
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн фото
instagram.com/lobodaofficial

Известно, что Лобода пребывает на 7-м месяце беременности, а рожать будет в США, куда отправится вскоре.

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Отметим, Светлана Лобода уже была замужем и имеет 6-летнюю дочь Еву. Тилль Линдеманн был трижды женат и имеет 2 дочерей.

Напомним, Ольга Фреймут рассказала шокирующую историю и няне своего сына. Подробности по ссылке.

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Теги: светлана лобода, Светлана LOBODA, второй ребенок, Тилль Линдеманн, роман, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  05.03.2018, 12:34
Оценка:  0
гость
Нужна она солисту Рамштайн.....да и он ей, он спонсором не будет явно)) так что если и беременна, то от какого-нибудь нашего толстосума, бизнесмена.
гость  (аноним)  05.03.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
А кто это??!
гость  (аноним)  05.03.2018, 11:47
Оценка:  0
гость
явно неправда)
ognevka    05.03.2018, 11:29
Оценка:  -1
ognevka
это фейк
петенька  (аноним)  05.03.2018, 11:28
Оценка:  0
петенька
Слава Господу Богу. Хоть не от кацапа))))).
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