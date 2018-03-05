6 выпуск "Голос країни-8": кто из украинских знаменитостей появился на проекте
5 марта, зрители “1+1“ увидели 6 выпуск “слепых прослушиваний“ шоу “Голос країни-8“.
Читайте также: Смотрите украинское: все обсуждают 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы»
В 6 выпуске выступила 21-летняя Дарья Шевченко из Днепра. Девушка призналась в любви Зиандже и даже посвятила ей свое выступление.
Дарья сказала:
Десять лет назад я влюбилась в Бориса Апреля. Да, я знаю об изменениях, которые произошли в жизни Зианджи, но мои чувства не угасли до сих пор. Я мечтаю попасть в команду Потапа, и еще раз увидеться с ней. Надеюсь, что она меня помнит, и в воскресенье буду петь для нее.
А из украинских артистов на сцене “Голос країни-8“ появилась Камалия, которая призналась:
Я исполню знаковую для меня композицию. В детстве мне ее пела мама, а на своего мужа Захура я произвела впечатление именно этой колыбельной. Он подошел ко мне, опустился на одно колено, поцеловал руку и сказал: «С этого момента я ваш фан. Я влюбился в ваш голос. Для меня Сары Брайтман больше не существует». Надеюсь, что именно эта особенная песня поможет мне покорить сердца зрителей и тренеров.
Также на сцене вокального шоу появилась 27-летняя дочь известного певца и композитора Вячеслава Хурсенко Мария.
Попала ли девушка в шоу, смотрите прямо сейчас в полном 6 выпуске шоу “Голос країни-8“:
Напомним также, что ведущие «Сніданок з 1+1» оригинально поздравили зрителей с весной. Подробности по ссылке.
Полная версия правил