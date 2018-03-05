6 выпуск "Голос країни-8": кто из украинских знаменитостей появился на проекте

В шоу "Голос країни-8" одна из участниц шоу призналась в своей любви Зиандже.

Кто из украинских знаменитостей появился на проекте Голос країни-8 (фото и видео) пресс-служба канала 1+1

5 марта, зрители “1+1“ увидели 6 выпуск “слепых прослушиваний“ шоу “Голос країни-8“.

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В 6 выпуске выступила 21-летняя Дарья Шевченко из Днепра. Девушка призналась в любви Зиандже и даже посвятила ей свое выступление.

Дарья Шевченко фото пресс-служба канала 1+1

Дарья сказала:

Десять лет назад я влюбилась в Бориса Апреля. Да, я знаю об изменениях, которые произошли в жизни Зианджи, но мои чувства не угасли до сих пор. Я мечтаю попасть в команду Потапа, и еще раз увидеться с ней. Надеюсь, что она меня помнит, и в воскресенье буду петь для нее.

А из украинских артистов на сцене “Голос країни-8“ появилась Камалия, которая призналась:

Я исполню знаковую для меня композицию. В детстве мне ее пела мама, а на своего мужа Захура я произвела впечатление именно этой колыбельной. Он подошел ко мне, опустился на одно колено, поцеловал руку и сказал: «С этого момента я ваш фан. Я влюбился в ваш голос. Для меня Сары Брайтман больше не существует». Надеюсь, что именно эта особенная песня поможет мне покорить сердца зрителей и тренеров.

Камалия фото пресс-служба канала 1+1

Также на сцене вокального шоу появилась 27-летняя дочь известного певца и композитора Вячеслава Хурсенко Мария.

Мария Хурсенко фото пресс-служба канала 1+1

Попала ли девушка в шоу, смотрите прямо сейчас в полном 6 выпуске шоу “Голос країни-8“:

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