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Новая Лара Крофт рассказала о своем "соперничестве" с Джоли

Комментариев: 6
Популярная шведская актриса Алисия Викандер, которая сыграла Лару Крофт в новом одноименном фильме, на днях посетила премьеру картины в Мадриде.
Новая Лара Крофт рассказала о своем "соперничестве" с Джоли (видео)
Новая Лара Крофт рассказала о своем "соперничестве" с Джоли (видео)
GettyImages.com

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Во время интервью одному из иностранных изданий актрисе снова пришлось комментировать тот факт, что все сравнивают ее Лару Крофт с героиней Анджелины Джоли.

Алисия ответила журналистам:

Я никогда не смогла бы соперничать с тем, что сделала Анджелина. Она превратила Лару в икону, потому что она сама – икона.

Смотрите фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" с 15 марта в кинотеатрах Украины.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о жалобе Ольги Фреймут на наню своего сына. По словами Оли, няня била мальчика. Подробности по ссылке.

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Теги: лара крофт 2018, лара крофт алисия викандер, анджелина джоли, алисия викандер роли, алисия викандер фильмография
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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Крымчанин  (аноним)  04.03.2018, 23:18
Оценка:  0
Крымчанин
Вонючие крысы!!)
русскийПетенька  (аноним)  04.03.2018, 21:34
Оценка:  -1
русскийПетенька
хачу сасать
русский  (аноним)  04.03.2018, 21:01
Оценка:  0
русский
нас пытаются разобщить и рассорить, так как злыми и недалекими легче управлять...каждый сам выбирает, то ли умирать от рака и писать гадости на БМ, то ли жить и радоваться, созидать и познавать этот мир)
zveroboy111    04.03.2018, 21:27
Оценка:  0
zveroboy111
"нас" - це кого?
pусский  (аноним)  04.03.2018, 20:08
Оценка:  0
pусский
Я знаю чем пахнут их пиндосские использованные прокладки, бля! Мой гигант побагровел и набух шире жопы! Побёг драчить!
zveroboy111    04.03.2018, 21:26
Оценка:  +1
zveroboy111
Бездоганно!
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