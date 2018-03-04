Новая Лара Крофт рассказала о своем "соперничестве" с Джоли

Популярная шведская актриса Алисия Викандер, которая сыграла Лару Крофт в новом одноименном фильме, на днях посетила премьеру картины в Мадриде.

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Во время интервью одному из иностранных изданий актрисе снова пришлось комментировать тот факт, что все сравнивают ее Лару Крофт с героиней Анджелины Джоли.

Алисия ответила журналистам:

Я никогда не смогла бы соперничать с тем, что сделала Анджелина. Она превратила Лару в икону, потому что она сама – икона.

Смотрите фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" с 15 марта в кинотеатрах Украины.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о жалобе Ольги Фреймут на наню своего сына. По словами Оли, няня била мальчика. Подробности по ссылке.