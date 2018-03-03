Смотрите украинское: все обсуждают 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы»

1 марта в старинном зале Малой Оперы состоялся камерный ретро-вечер, во время которого канал «1+1» презентовал 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы». Премьера сериала состоится 19 марта в 21:00.

Именно в этой исторической локации еще летом команда проекта построила ресторан-кабаре «Монте Карло» легендарного короля одесских налетчиков Мишки Япончика. И на вчерашнем вечере была воссоздана эта атмосфера. Весенняя метель не помешала гостям добраться до мероприятия: на презентацию пришли актеры культового сериала «Школа» Елена Курта, Янина Андреева, Александр Петренко и Никита Вакулюк, звезды «Голоса страны» Артем Гагарин, Влад Каращук (LAUD), Марта Адамчук, фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя, актеры «Сувенира из Одессы» Алексей Вертинский, Александр Попов, Дмитрий Сова, Геннадий Попенко, Алексей Тритенко, Сергей Писаренко и другие. Интересно, что многие гости придерживались дресс-кода «ретро» и удивили яркими образами.

Постер драмы Сувенир из Одессы пресс-служба канала 1+1

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Во время презентации творческая команда - главный продюсер сериала Елена Васильева, продюсеры Sister's production Марина Писаренко и Виктория Забулонская, режиссер Олег Туранский - рассказали, что в «Сувенире из Одессы» зрителя ждет необычная интерпретация определенных исторических событий. Сериал основан на сборнике рассказов «Гроб из Одессы» Валерия Смирнова. В них идет речь о калейдоскопе различных афер и схем, присущих городу в начале ХХ века. Чтобы связать между собой рассказы, для телевизионного проекта были придуманы центральные персонажи и расширенные определенные сюжетные линии. Наряду с главными героями - учительницей французского языка Лизой (Ольга Виниченко) и скрипачом-самоучкой Матвеем (Александр Соколовский) - появятся легендарные исторические личности. В частности, «Сувенир из Одессы» покажет альтернативную версию жизни и смерти атамана Григория Котовского (Дмитрий Суржиков), легендарной актрисы немого кино Веры Холодной (Яна Ляхович), появится также Мишка Япончик (Артем Алексеев), генерал Алмазов (Александр Кобзарь) и другие.

Презентация сериаа Сувенир из Одессы фото пресс-служба канала 1+1

Над проектом работало около 90 человек, в сериале снялось более 80 актеров, было разработано более 150 образов и задействовано рекордное количество исторических знаковых локаций. Среди прочего, зрители увидят Липский фонд, Шоколадный домик, квартиру-музей Михаила Старицкого, которая является отображением быта культурной элиты начала XIX века. Масштабные съемки велись и в Одессе. Художники маскировали кондиционерные блоки за бельем, которое так любят развешивать во дворах Одессы, электрические провода прятали за вьющимися плющом, а иногда даже приходилось скручивать дорожные знаки и пластиковые урны, и после съемок приваривать их обратно. Чтобы насытить сериал историей и добавить атмосферы, художник постановщик Александр Тетерин отыскал множество антикварных вещей. В частности, аутентичный телефонный аппарат 1920-х годов, который специально для сериала привезли из Парижа, настенное зеркало 1910-х годов, поверхность которого по старинной технологии изготавливали еще из чистого серебра, а щетка для волос и зеркальце главной героини сохранились еще с 1898 года . Отдельно зрители отметили эффектные исторические костюмы героев, созданные Ириной Гергель. Только для перевоплощений Дмитрия Суржикова, сыгравшего Котовского, было создано более 10 образов. А для масштабных съемок, где надо было одеть около сотни актёров массовых сцен, Ирина за ночь сшила более 200 шляпок - часто для этого используя даже обычные шапки для бани.

Фото презентации сериала Сувенир из Одессы пресс-служба канала 1+1

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Во время ретро-вечера звезд, журналистов и творческую команду проекта развлекали музыки, зажигательный канкан и страстное танго в исполнении шоу-балета. Одесский ресторан «Дача» добавил колорита традиционными сладостями - форшмаком, черноморскими закусками, а с собой, по одесской традиции, каждый гость мог взять с собой «шалахмонес», так одесситы называю небольшие презенты, которыми на мероприятии стали конфеты «Фонтан».

Ретро-атмосферу создала студия «Mellow Decor» и команда художника-постановщика «Сувенир из Одессы» Александра Тетерина: каждый желающий мог почувствовать себя в Одессе 100 лет назад и сфотографироваться в кресле Мишки Япончика, побыть обладателем мистического сувенира и примерить «острые козырьки» одесских налетчиков или изысканные шляпки от художника по костюмам Ирины Гергель.

Напомним, «Сувенир из Одессы» расскажет историю любви двух молодых одесситов, Матвея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула еще во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой власти в Одессе за три военных года. Война разлучила героев надолго. Они думали - навсегда. Но проходит пятьдесят лет - и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, еще более неожиданных обстоятельствах. Производством проекта занималась команда Sister's production по заказу канала «1+1».

Смотрите 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы» с 19 марта в 21:00 на канале 1+1.

Напомним также, что Елена Кравец виставила в сеть фото со своей старшей дочерью - очень на неё похожей. Подробности по ссылке.