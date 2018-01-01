Оскар 2018: где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале «Украина» пройдет марафон в рамках трансляции юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»®.

Звезды канала «Украина» – ведущая «Ранку з Україною» Светлана Катренко и ведущий «Зіркового шляху» Александр Скичко – раскроют все закулисные подробности церемонии и расскажут о самых громких скандалах премии за время ее существования.

Читайте также: Детское питание: Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери

По словам Александра Скичко, его подготовка к ночи «Оскара»® стартовала еще в начале года во время поездки в Америку.

Александр Скичко рассказывает:

Большая часть моей подготовки к ночи «Оскара» прошла еще в январе, когда я ездил в Америку. Я собственными глазами увидел кинотеатр «Долби», где традиционно проходит церемония «Оскара», побывал на Голливудской «Аллее славы». Я удивился, что в жизни «Аллея славы» оказалась очень маленькой и узкой улочкой. Так что наяву все выглядит несколько иначе, чем мы себе представляем. Сейчас же я стараюсь посмотреть как можно больше фильмов-номинантов, чтобы быть в курсе всех событий.

Светлана Катренко, помимо просмотра номинированных картин, еще и следит за ставками букмекеров, в связи с чем делится:

Я пересматриваю фильмы и читаю о победителях прошлых церемоний. Мне также очень интересно следить за ставками букмекеров, кому прогнозируют победу, хотя у меня есть собственные фавориты. В номинации за лучшую мужскую роль – это Гари Олдман за фильм «Темные времена». Я много читала о нем, о том, как создавался грим в этой кинокартине, как Гари Олдман вживался в роль. Это невероятно интересно. Он – мой фаворит. Если же говорить о лучшем фильме, то отдаю свой голос ленте «Форма воды.

Напомним, в этом году за главный «Оскар»® в номинации «Лучший фильм» будут соревноваться девять кинолент: «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Леди-Птица», «Ловушка», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Темные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды».

Читайте также: Ведущие «Сніданок з 1+1» оригинально поздравили зрителей с весной

В категории «Лучший режиссер» представлены Грэтта Гарвинг («Леди-Птица»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Ловушка»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»).

За статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» поборются актеры Дэнзел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниэл Калуя («Ловушка»), Гэри Олдмен («Темные времена»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

За первенство в номинации «Лучшая женская роль» сразятся актрисы Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Я, Тоня»), Сирша Ронан («Леди-Птица»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Салли Хокинс («Форма воды»).

Читайте также: Нью-Йорк прозвучал в унисон с MONATIK

Как сообщалось ранее, в течение ночи в прямом эфире канала «Украина» комментировать ключевое событие киноиндустрии будет режиссер картины «Дике поле», снятой по роману Сергея Жадана «Ворошиловград», Ярослав Лодыгин, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.

Смотрите прямую трансляцию юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар»® в ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале «Украина».

Напомним также, что ранее мы писали о первых испытаниях "пацанок" в Школе леди. Подробности по ссылке.