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Эктор Хименес-Браво стал участником шоу «Світами за скарбами»

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Сегодня телеканал СТБ презентует свое новое тревел-шоу «Світами за скарбами».
Эктор Хименес-Браво фото
Эктор Хименес-Браво фото
пресс-служба канала СТБ

8 пар участников вместе с ведущей Розой Аль-Намри пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в итоге найти главный приз – 500 000 гривен.

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В первой программе участников ждет квест по украинской столице. Со стартовой точки, Андреевского спуска, герои должны найти определенное место в Киеве, и там выполнить свое основное задание. Например, солисту Кировоградской областной филармонии предстоит заработать 500 гривен с помощью пения у метро. А другой паре участников предстоит найти Кулинарную академию Эктора Хименес-Браво, и там выполнить свое задание.

Эктор Хименес-Браво стал участником шоу Світами за скарбами (фото)
Эктор Хименес-Браво стал участником шоу Світами за скарбами (фото)
пресс-служба канала СТБ

Эктор Хименес-Браво уверен:

Я обожаю путешествовать и обожаю разгадывать загадки. Поэтому, когда продюсеры «Світами за скарбами» предложили принять участие в проекте, я сразу согласился. Участникам этого шоу невероятно повезло. А саму программу ждет большой успех!

Кто пройдет квест быстрее всех, а кто получит черную метку уже в первой программе, увидим уже сегодня в 19:00 на канале СТБ.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Маркус Рива представил клип “Куда ночь заведет“. Подробности по ссылке.

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Теги: Світами за скарбами, новое шоу СТБ, Эктор Хименес-Браво, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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